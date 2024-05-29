ВТБ начинает основной этап интеграции бизнеса двух банков

Posted Сегодня, 17:38
Published Сегодня, 17:38
Modified Сегодня, 17:40
Updated Сегодня, 17:40
В конце декабря 2022 года ВТБ объявил о покупке банка «Открытие». С тех пор были объединены банкоматные сети, началась цессия кредитов, в офисах «Открытия» стали доступны услуги ВТБ. Сейчас идет ключевой этап интеграции. Заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков отметил, что слияние ВТБ с «Открытием» станет одним из самых масштабных и технически сложных проектов на финансовом рынке. Об этом пишет inkazan.ru.
Для перевода основной части клиентов «Открытия» в ВТБ планируется использовать цифровые технологии. Процесс будет происходить онлайн и не потребует визита в офис, что позволит клиентам сделать переход всего за несколько кликов. Перевыпуск дебетовых и зарплатных карт не понадобится. Уведомления о предложении онлайн-перехода в ВТБ будут отправлены розничным клиентам «Открытия» до конца июня, а решение можно будет принять до конца текущего года, когда слияние двух банков будет завершено. Весь процесс объединения ВТБ и «Открытия» займет около двух лет.