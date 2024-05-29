rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:38

Published Сегодня, 17:38

Modified Сегодня, 17:40

Updated Сегодня, 17:40

ВТБ начинает основной этап интеграции бизнеса двух банков

ВТБ начинает основной этап интеграции бизнеса двух банков

29 мая 2024, 17:38
Фото: Изображение Midjourney
ВТБ приступает к основному этапу интеграции с банком «Открытие». До конца июня розничные клиенты «Открытия» получат персональные уведомления с предложением онлайн-перехода в ВТБ через интернет-банк и мобильное приложение.

В конце декабря 2022 года ВТБ объявил о покупке банка «Открытие». С тех пор были объединены банкоматные сети, началась цессия кредитов, в офисах «Открытия» стали доступны услуги ВТБ. Сейчас идет ключевой этап интеграции. Заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков отметил, что слияние ВТБ с «Открытием» станет одним из самых масштабных и технически сложных проектов на финансовом рынке. Об этом пишет inkazan.ru.

Для перевода основной части клиентов «Открытия» в ВТБ планируется использовать цифровые технологии. Процесс будет происходить онлайн и не потребует визита в офис, что позволит клиентам сделать переход всего за несколько кликов. Перевыпуск дебетовых и зарплатных карт не понадобится. Уведомления о предложении онлайн-перехода в ВТБ будут отправлены розничным клиентам «Открытия» до конца июня, а решение можно будет принять до конца текущего года, когда слияние двух банков будет завершено. Весь процесс объединения ВТБ и «Открытия» займет около двух лет.

Подпишитесь
Рогозин показал летящие к Ростову дроны, а зрители оплакивают актера «Кин-Дза-Дза!»
Сегодня, 18:26
Депутат сообщила, что в одной из школ Ростова пытались обыскать девочек перед ОГЭ
Сегодня, 16:48
«Перебивают, заговаривают зубы»: как продают машины в автосалоне Ростова
Сегодня, 15:01
Штрафы за оправдания и 60 сосисок: что прописано в райдере Басты
Сегодня, 15:08
Омбудсмен рассказал о законных досмотрах детей перед ЕГЭ в Ростовской области
Сегодня, 15:03
Щипают за ноги и притесняют рыжих: как над ростовчанами издеваются работодатели
Сегодня, 11:39
"