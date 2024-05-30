ДГТУ и Шанхайский университет подписали новый договор

Документ подписывали руководители высших учебных заведений. Со стороны ДГТУ — ректор Бесарион Месхи, со стороны ШЭУ — президент Гун Сыи.

Напомним, что начало крепкой дружбе между вузами заложил подписанный в 2019 году меморандум о сотрудничестве, а заключенный 28 мая 2024 года договор, позволит реализовать совместные образовательные программы по ряду направлений и вести совместную научно-исследовательскую работу.



Представители университетов договорились о реализации совместного научного проекта с перспективой участия в грантовых конкурсах обеих стран. Для этих целей в скором времени вузы обменяются ведущими учеными. Отдельный интерес китайские партнеры проявили к программам студенческих обменов и краткосрочным курсам по специальностям и изучению русского и китайского языков.