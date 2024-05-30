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Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

ДГТУ и Шанхайский университет подписали новый договор

ДГТУ и Шанхайский университет подписали новый договор

30 мая 2024, 13:36
Фото: ДГТУ
ДГТУ и Шанхайский электромеханический университет начинают реализацию совместных проектов, об этом стало известно в процессе визита делегации Донского государственного технического университета в Шанхайский электромеханический университет.
Фото: ДГТУ

Представители вузов определили конкретные направления и интересы, по которым стороны в ближайшее время начнут активную работу. В первую очередь партнерство затронет развитие таких направлений, как авиастроение, IT, робототехника, искусственный интеллект и экономика.

Документ подписывали руководители высших учебных заведений. Со стороны ДГТУ — ректор Бесарион Месхи, со стороны ШЭУ — президент Гун Сыи.
Напомним, что начало крепкой дружбе между вузами заложил подписанный в 2019 году меморандум о сотрудничестве, а заключенный 28 мая 2024 года договор, позволит реализовать совместные образовательные программы по ряду направлений и вести совместную научно-исследовательскую работу.

Представители университетов договорились о реализации совместного научного проекта с перспективой участия в грантовых конкурсах обеих стран. Для этих целей в скором времени вузы обменяются ведущими учеными. Отдельный интерес китайские партнеры проявили к программам студенческих обменов и краткосрочным курсам по специальностям и изучению русского и китайского языков.

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