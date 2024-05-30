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Механизмы импортозамещения от МТС поддержат донской бизнес

Механизмы импортозамещения от МТС поддержат донской бизнес

30 мая 2024, 10:32
Фото: пресс-служба МТС
Экономика донского края продолжает переход на отечественные технологии и оборудование. Благодаря новому соглашению между ПАО «МТС» и российским производителем сертифицированного оборудования RDW Technology.

Новое соглашение между двумя компаниями позволит сдавать в аренду оборудование RDW Technology, включая регулярную замену комплектующих и сервисное обслуживание.

Директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов отмечает, что оператор благодаря новому соглашению, станет надежным партнером для донского бизнеса.

— Наличие в портфолио российского оборудования RDW Computers даст корпоративным клиентам доступ к сертифицированной компьютерной технике из Единого реестра РЭП Минпромторга России. Кроме того, она отвечает всем требованиям цифровой безопасности государственной инфраструктуры, — поясняет Игорь Марьясов.

Неоспоримые достоинства соглашения подчеркивает и вице-президент RDW Technology Сергей Акопов. По его словам, это хороший толчок для взаимного роста компаний, внедрения инноваций и расширение рынка.

— У наших компаний единые цели. Надеюсь, консолидация усилий поможет отраслям экономики страны и ростовского региона быстро и эффективно перейти на российские решения. Вместе с МТС мы выбрали путь продвижения российского оборудования. И каждая реестровая запись, полученная нашими устройствами, не только привлекает заказчиков к продукции бренда RDW Computers, но и повышает уровень доверия наших партнеров и пользователей к отечественным решениям, — прокомментировал Сергей Акопов.

Добавим, что в последние годы в условиях санкций и строгих ограничений вектор стратегии импортозамещения в России существенно изменился. Если ранее при запуске проектов оценивали рентабельность, в результате которой реализация проектов с минимальной экономической целесообразностью откладывалась, то сегодня ситуация выглядит по-другому. Львиная доля внимания сосредоточена на выпуске отечественных компонентов, которые в ближайшей перспективе должны перекрыть ранее поступающий импорт.

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