Механизмы импортозамещения от МТС поддержат донской бизнес

— У наших компаний единые цели. Надеюсь, консолидация усилий поможет отраслям экономики страны и ростовского региона быстро и эффективно перейти на российские решения. Вместе с МТС мы выбрали путь продвижения российского оборудования. И каждая реестровая запись, полученная нашими устройствами, не только привлекает заказчиков к продукции бренда RDW Computers, но и повышает уровень доверия наших партнеров и пользователей к отечественным решениям, — прокомментировал Сергей Акопов.