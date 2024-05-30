Товары в салонах Tele2 теперь можно купить в рассрочку от Тинькофф Кредит Брокера

«Tele2 всегда выступает за доступность технологий для своих абонентов, но современные смартфоны зачастую стоят достаточно дорого. Именно поэтому мы развиваем любые способы снижения единоразовой нагрузки на покупателя и делаем это с надежными и инновационными партнерами на рынке. Такое сотрудничество позволит нам предлагать еще больше качественных смартфонов на наиболее выгодных условиях, а клиентам — пользоваться самыми современными технологиями уже сегодня, без дополнительных трат».