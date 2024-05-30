В России открываются модельные библиотеки с обновленным книжным фондом

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
В таких модельных библиотеках проводятся бесплатные тематические занятия и мастер-классы. Каждый проект уникален. Такие объекты уже появились в херсонском Каланчаке, Самаре и тульском поселке Новольвовск, передает newkhakasiya.online.
Например, в Херсонской области весной этого года после ремонта открылась библиотека, которую посещают около 600 человек, включая молодежь. Для маленького поселка это значительное число. В этом году здесь обновили книжный фонд — завезли книги на русском языке.
В Самаре после модернизации одной из библиотек появились арт-объекты по чертежам Леонардо да Винчи и электронный терминал для возврата книг.
В поселке Новольвовск Тульской области обновили сельскую библиотеку, создав арт-пространство для выставок работ местных художников. Кроме того, здесь появился шлем виртуальной реальности для морских и космических путешествий.