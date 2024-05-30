rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

В России открываются модельные библиотеки с обновленным книжным фондом

В России открываются модельные библиотеки с обновленным книжным фондом

30 мая 2024, 11:04
Фото: Изображение Midjourney
В России обновляют библиотеки, превращая их в привлекательные центры культурного досуга для горожан и сельских жителей. Эти усилия уже приносят плоды: в разных регионах страны появляются современные библиотеки с новейшим оборудованием и арт-пространствами.

В таких модельных библиотеках проводятся бесплатные тематические занятия и мастер-классы. Каждый проект уникален. Такие объекты уже появились в херсонском Каланчаке, Самаре и тульском поселке Новольвовск, передает newkhakasiya.online.

Например, в Херсонской области весной этого года после ремонта открылась библиотека, которую посещают около 600 человек, включая молодежь. Для маленького поселка это значительное число. В этом году здесь обновили книжный фонд — завезли книги на русском языке.

В Самаре после модернизации одной из библиотек появились арт-объекты по чертежам Леонардо да Винчи и электронный терминал для возврата книг.

В поселке Новольвовск Тульской области обновили сельскую библиотеку, создав арт-пространство для выставок работ местных художников. Кроме того, здесь появился шлем виртуальной реальности для морских и космических путешествий.

Подпишитесь
В ростовчан вселяет ужас летучая мышь, вспышка на Солнце и американские ракеты
Сегодня, 15:53
Представитель турецкого землячества поддержал запрет на никабы в Ростовской области
Сегодня, 10:02
Жители Ростова из-за цен стали экономить на еде и на детях
Сегодня, 13:41
Неизвестные слили странную жидкость из грузовика в рощу на Западном в Ростове
Сегодня, 13:56
В поликлинике Ростова рассказали, кому нужна прививка для защиты от укуса клеща
Сегодня, 08:26
Ставшая заменой Бузовой модель из Ростова должна налоговой 1,6 миллиона рублей
Сегодня, 15:51
"