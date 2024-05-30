Вспышка X1.4 на Солнце спровоцировала геомагнитный шторм в Ростове-на-Дону

По прогнозу, магнитная буря настигнет город вечером 31 мая. Около 18.00 она достигнет уровня G1, а ее сила составит до пяти баллов из 10 возможных. Однако к полуночи уровень геомагнитной бури составит уже G2 или шесть баллов. Только в 9 утра 1 июня она начнет ослабевать, а уже к 15.00 мск магнитное поле успокоится.