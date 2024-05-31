Алексей Логвиненко вручил награды лидерам военно-патриотической работы

Posted Сегодня, 17:14
Published Сегодня, 17:14
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
Заслуженные награды глава Администрации города Алексей Логвиненко вручил лидерам патриотического движения — юнармейцам, маленьким патриотам и их наставникам.
В номинации «Юнармейский отряд года» из общеобразовательных учреждений победу завоевал отряд школы № 16 под названием «Росичъ». Среди учреждений дополнительного образования лучшим стал военно-патриотический клуб «Вымпел» Дворца творчества детей и молодежи. Лидерами проекта «Школа маленьких патриотов» признаны отряды детских садов № 251 и 310. Абсолютными победителями 2024 года по патриотическому воспитанию стали Октябрьский район и школа №16 Первомайского района.
Глава администрации города Ростова-на-Дону отметил, что каждый из награжденных достиг значительных успехов в патриотической работе и проявил свои лучшие качества — упорство, силу воли, целеустремленность. А после поблагодарил собравшихся за любовь к Родине и пожелал успехов.
— Благодарю за преданность и любовь к Родине, неравнодушие и искренне желание делать наш город, регион и страну лучше, Желаю всем успехов в решении поставленных задач и удачи! — сказал Алексей Логвиненко.
Добавим, что в настоящее время ряды детских и юношеских патриотических объединений Ростова насчитывают более 21 тысячи человек.
В нашем городе есть «Движение первых» и патриотические кружки. Также значительная часть партиотического воспитания детей и молодежи сегодня на Дону выпадает на долю казачества, где ребят учат хранить историческую память, основываясь на достоверных знаниях и фактах.
Все юные партиоты, к какому бы объединению они не относились, помогают ремонтировать обелиски и мемориалы, занимаются добровольческой деятельностью, дежурят у Вечного огня, становятся участниками спортивных состязаний и культурных мероприятий, всегда сохраняя любовь к Родине и подвигам своих предков.