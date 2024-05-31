Алексей Логвиненко вручил награды лидерам военно-патриотической работы

Все юные партиоты, к какому бы объединению они не относились, помогают ремонтировать обелиски и мемориалы, занимаются добровольческой деятельностью, дежурят у Вечного огня, становятся участниками спортивных состязаний и культурных мероприятий, всегда сохраняя любовь к Родине и подвигам своих предков.