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Алексей Логвиненко вручил награды лидерам военно-патриотической работы

Алексей Логвиненко вручил награды лидерам военно-патриотической работы

31 мая 2024, 17:14
Фото: Пресс-служба администрации города
31 мая в донской столице в пятый раз подвели итоги патриотического проекта «Юнармейский марш» в рамках торжественной церемонии награждения «Золотая звезда».

Заслуженные награды глава Администрации города Алексей Логвиненко вручил лидерам патриотического движения — юнармейцам, маленьким патриотам и их наставникам.

В номинации «Юнармейский отряд года» из общеобразовательных учреждений победу завоевал отряд школы № 16 под названием «Росичъ». Среди учреждений дополнительного образования лучшим стал военно-патриотический клуб «Вымпел» Дворца творчества детей и молодежи. Лидерами проекта «Школа маленьких патриотов» признаны отряды детских садов № 251 и 310. Абсолютными победителями 2024 года по патриотическому воспитанию стали Октябрьский район и школа №16 Первомайского района.

Фото: Пресс-служба администрации города

Глава администрации города Ростова-на-Дону отметил, что каждый из награжденных достиг значительных успехов в патриотической работе и проявил свои лучшие качества — упорство, силу воли, целеустремленность. А после поблагодарил собравшихся за любовь к Родине и пожелал успехов.

— Благодарю за преданность и любовь к Родине, неравнодушие и искренне желание делать наш город, регион и страну лучше, Желаю всем успехов в решении поставленных задач и удачи! — сказал Алексей Логвиненко.

Добавим, что в настоящее время ряды детских и юношеских патриотических объединений Ростова насчитывают более 21 тысячи человек.

Фото: Пресс-служба администрации города

В нашем городе есть «Движение первых» и патриотические кружки. Также значительная часть партиотического воспитания детей и молодежи сегодня на Дону выпадает на долю казачества, где ребят учат хранить историческую память, основываясь на достоверных знаниях и фактах.

Фото: Пресс-служба администрации города

Все юные партиоты, к какому бы объединению они не относились, помогают ремонтировать обелиски и мемориалы, занимаются добровольческой деятельностью, дежурят у Вечного огня, становятся участниками спортивных состязаний и культурных мероприятий, всегда сохраняя любовь к Родине и подвигам своих предков.

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