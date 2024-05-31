Более 17 тысяч представителей из 136 стран примут участие в ПМЭФ-2024

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
ПМЭФ — один из суверенных центров мирового развития. Его миссия заключается в поддержании глобального баланса сил, создании модели многополярного мира и формировании условий для развития, основанного на объединительной и конструктивной повестке дня, исходящей из национальных интересов России. Об этом рассказал советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, пишет transsibinfo.com.
На сегодняшний день форум можно считать значимым институтом развития России. Показатели участия и интереса к этому событию превысили уровень 2019 года. Это свидетельствует о восстановлении деловой активности площадки после периода пандемии и ее росте, а также подтверждает актуальность форума как инструмента межгосударственной коммуникации. Интерес к мероприятию продолжает расти, подытожил Антон Кобяков.
Петербургский международный экономический форум проводится уже 27 лет и входит в число самых масштабных и значимых событий в мировом деловом сообществе. ПМЭФ приобрел статус ведущей площадки мирового уровня, где обсуждаются ключевые вопросы глобальной экономики и проводится обмен ведущими практиками и компетенциями для достижения устойчивого развития.
Напомним, что в 2021 году именно Петербургский международный экономический форум стал первым и самым масштабным событием в деловом мире, которое прошло в офлайн-формате после перерыва, связанного с пандемией COVID-19.
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