Более 17 тысяч представителей из 136 стран примут участие в ПМЭФ-2024

На сегодняшний день форум можно считать значимым институтом развития России. Показатели участия и интереса к этому событию превысили уровень 2019 года. Это свидетельствует о восстановлении деловой активности площадки после периода пандемии и ее росте, а также подтверждает актуальность форума как инструмента межгосударственной коммуникации. Интерес к мероприятию продолжает расти, подытожил Антон Кобяков.