На заводах России производятся автомобили 9 китайских брендов

На производственных площадях, расположенных на территории России, собираются автомобили 9 китайских брендов. Концерн Great Wall в Тульской области производит несколько моделей Haval. На мощностях калининградского завода «Автотор» налажен выпуск продукции марок Kaiyi, BAIC, SWM, Foton, JMC, Forthing, DFSK и Jetour. В ближайшее время список расширится, для этого уже создан ряд предпосылок. Так, с целью изучения потенциала сотрудничества с партнерами из КНР компания «АГР» в ноябре прошлого года запустила тестовую SKD-сборку кроссоверов Chery Tiggo 7 Pro Max в Калуге. Премиальные китайские автомобили планируется выпускать в подмосковном индустриальном парке «Есипово».