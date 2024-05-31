Пилотный проект поможет урегулировать долги в нескольких банках

По данным «Скоринг бюро», в 2023 году доля россиян с тремя и более активными кредитами среди всех заемщиков составила 28,6%. При этом если у заемщика несколько задолженностей в разных кредитных организациях, то предоставление лишь одной реструктуризации не решит его финансовый вопрос полностью. Механизм комплексного урегулирования помогает провести реструктуризацию сразу в нескольких банках, что повышает эффективность поддержки.