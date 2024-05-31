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Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Пилотный проект поможет урегулировать долги в нескольких банках

Пилотный проект поможет урегулировать долги в нескольких банках

31 мая 2024, 10:09
Фото: Unsplash
Люди, которые попали в сложную жизненную ситуацию и столкнувшись с задолженностью по кредитам, нуждаются в помощи.

По данным «Скоринг бюро», в 2023 году доля россиян с тремя и более активными кредитами среди всех заемщиков составила 28,6%. При этом если у заемщика несколько задолженностей в разных кредитных организациях, то предоставление лишь одной реструктуризации не решит его финансовый вопрос полностью. Механизм комплексного урегулирования помогает провести реструктуризацию сразу в нескольких банках, что повышает эффективность поддержки.

В рамках пилота ВТБ будет анализировать финансовое состояние заемщиков, чтобы не допустить ухудшения ситуации для них, и проактивно предложит комплексное урегулирование клиентам с предодобренной реструктуризацией.

«Благодаря консолидированным мерам поддержки несколькими банками станет возможно финансовое оздоровление заемщика и снижение его кредитной нагрузки, при этом клиентский путь станет короче и быстрее», — заявил руководитель департамента финансового урегулирования — вице-президент ВТБ Евгений Новиков.

Справка: В 2023 году Банк России одобрил «Стандарт защиты прав и интересов заемщиков — физических лиц при урегулировании задолженности по кредитным договорам, заключенным в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности».

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