Пилотный проект поможет урегулировать долги в нескольких банках

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
По данным «Скоринг бюро», в 2023 году доля россиян с тремя и более активными кредитами среди всех заемщиков составила 28,6%. При этом если у заемщика несколько задолженностей в разных кредитных организациях, то предоставление лишь одной реструктуризации не решит его финансовый вопрос полностью. Механизм комплексного урегулирования помогает провести реструктуризацию сразу в нескольких банках, что повышает эффективность поддержки.
В рамках пилота ВТБ будет анализировать финансовое состояние заемщиков, чтобы не допустить ухудшения ситуации для них, и проактивно предложит комплексное урегулирование клиентам с предодобренной реструктуризацией.
«Благодаря консолидированным мерам поддержки несколькими банками станет возможно финансовое оздоровление заемщика и снижение его кредитной нагрузки, при этом клиентский путь станет короче и быстрее», — заявил руководитель департамента финансового урегулирования — вице-президент ВТБ Евгений Новиков.
Справка: В 2023 году Банк России одобрил «Стандарт защиты прав и интересов заемщиков — физических лиц при урегулировании задолженности по кредитным договорам, заключенным в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности».