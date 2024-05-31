Сбербанк за 4 месяца выдал 1 тыс. ипотечных кредитов на ИЖС в Ростовской области

В начале 2024 года количество выдач продолжило держаться на высоком уровне — по 7-10 тыс. шт. в месяц. При этом доля ИЖС в общем количестве неоднократно обновляла рекорд — последний был зарегистрирован в марте (23%). Стабильный рост объясняется не только высокой востребованностью рынка ИЖС, но и введенными ограничениями на первичном и вторичном рынках. Кроме того, приобретение строящегося жилого дома обойдется дешевле, чем покупка квартиры. Если медианная стоимость квадрата на первичном и вторичном рынке в апреле 2024 года была равна 150 тыс. и 103 тыс. соответственно, то на рынке ИЖС (дома) — 55 тыс. руб. Полагаем, что интерес населения к сегменту ИЖС продолжит укрепляться в связи с законодательными нововведениями, в частности, с запуском ипотеки с открытием эскроу-счетов.