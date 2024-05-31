«Цифровое Телевидение» и Wink. ru проведут питчинг анимационных проектов

«На данный момент в библиотеке детского контента Wink.ru представлено около 8 000 проектов — это анимационные фильмы и сериалы, кино, а также познавательный контент. Традиционно в нашем топе просмотров хиты последних лет „Три кота“, „Маша и медведь“, „Смешарики“ и многие другие вселенные, в том числе культовая франшиза „Три богатыря“. С большим интересом мы присоединяемся к анимационному питчингу медиахолдинга „Цифровое Телевидение“, рассчитываем вместе с коллегами открыть новые имена, найти перспективные идеи для создания увлекательных проектов, которые полюбит наша семейная аудитория», — рассказал заместитель генерального директора по контенту онлайн-кинотеатра Wink.ru Александр Косарим.