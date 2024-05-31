«Цифровое Телевидение» и Wink. ru проведут питчинг анимационных проектов

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Заявки в номинациях «Мультсериал» и «Полнометражное анимационное кино» принимаются до 31 июля 2024 года на сайте проекта. Победители получат денежный приз и возможность реализовать проект на базе студии «Паровоз».
Цели питчинга — формирование новых трендов в производстве мультфильмов, а также поиск новых мультивселенных, идей и героев. Авторам предлагается сделать акцент на комедиях, драмеди, детективах, фантастике, фэнтези и других актуальных жанрах, интересных школьникам, подросткам и их родителям.
Оценивать заявки будет профессиональное жюри, в которое войдут представители онлайн-кинотеатра Wink.ru, медиахолдинга «Цифровое Телевидение», телеканала «Россия», «НМГ Студии», «НМГ Кинопроката», Art Pictures Distribution, а также телеканала «МУЛЬТ» и анимационной студии «Паровоз».
«Мы объявляем старт уже второго всероссийского питчинга по поиску идей для создания анимационного контента. Победитель нашего прошлого конкурса — замечательный проект „Белые сны“ о жизни и работе ученых-полярников в Арктике. В этот раз вместе с нашим партнером, онлайн-кинотеатром Wink.ru, ждем от авторов идей и форматов для более взрослой аудитории, которые будут интересны как телеканалам, так и стриминг-платформам», — поделился генеральный директор медиахолдинга «Цифровое Телевидение» Роберт Гндолян.
«На данный момент в библиотеке детского контента Wink.ru представлено около 8 000 проектов — это анимационные фильмы и сериалы, кино, а также познавательный контент. Традиционно в нашем топе просмотров хиты последних лет „Три кота“, „Маша и медведь“, „Смешарики“ и многие другие вселенные, в том числе культовая франшиза „Три богатыря“. С большим интересом мы присоединяемся к анимационному питчингу медиахолдинга „Цифровое Телевидение“, рассчитываем вместе с коллегами открыть новые имена, найти перспективные идеи для создания увлекательных проектов, которые полюбит наша семейная аудитория», — рассказал заместитель генерального директора по контенту онлайн-кинотеатра Wink.ru Александр Косарим.
В сентябре текущего года экспертный совет объявит финалистов и проведет питчинг проектов, тогда же станут известны имена победителей, которые назовет профессиональное жюри.
В питчинге могут принять участие авторы, являющиеся гражданами РФ и проживающие на территории России, в возрасте от 18 лет и старше.