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Все больше хуторов на Дону получают доступ к высокоскоростному интернету

Все больше хуторов на Дону получают доступ к высокоскоростному интернету

31 мая 2024, 10:45
Фото: 1MI
Скорость мобильного интернета на Дону увеличивается. Все больше населенных пунктов Ростовской области получают доступ к высокоскоростному мобильному интернету 4G или как ещё его принято называть LTE.

Так в хуторе Маркин Октябрьского района Ростовской области, с населением немного более тысячи человек недавно появилось устойчивое интернет-соединение, способное обеспечить местный детский сад, среднюю школу, почтовое отделение и центр реабилитации связью, которую можно использовать как для работы, так и общения.

Помимо социально-значимых объектов устойчивая связь появилась и на действующей Маркинской птицефабрике, которая занимается разведением птицы и производством яичных продуктов для нужд региона.

Инициатором установки оборудования для появления сети 4G в хуторе Маркин выступило ПАО «МТС». Как отмечает региональный директор оператора Игорь Марьясов, компания постоянно работает над расширением зоны покрытия 4G в Ростовской области.

— Развитие сети в хуторе Маркин способствует улучшению качества жизни людей. Теперь у жителей появится еще больше возможностей учиться и работать удаленно, использовать госсуслуги. Кроме того, это положительно отразится на работе социально значимых объектов, — поделился Игорь Марьясов.

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