Все больше хуторов на Дону получают доступ к высокоскоростному интернету

Так в хуторе Маркин Октябрьского района Ростовской области, с населением немного более тысячи человек недавно появилось устойчивое интернет-соединение, способное обеспечить местный детский сад, среднюю школу, почтовое отделение и центр реабилитации связью, которую можно использовать как для работы, так и общения.