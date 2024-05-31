Все больше хуторов на Дону получают доступ к высокоскоростному интернету

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Так в хуторе Маркин Октябрьского района Ростовской области, с населением немного более тысячи человек недавно появилось устойчивое интернет-соединение, способное обеспечить местный детский сад, среднюю школу, почтовое отделение и центр реабилитации связью, которую можно использовать как для работы, так и общения.
Помимо социально-значимых объектов устойчивая связь появилась и на действующей Маркинской птицефабрике, которая занимается разведением птицы и производством яичных продуктов для нужд региона.
Инициатором установки оборудования для появления сети 4G в хуторе Маркин выступило ПАО «МТС». Как отмечает региональный директор оператора Игорь Марьясов, компания постоянно работает над расширением зоны покрытия 4G в Ростовской области.
— Развитие сети в хуторе Маркин способствует улучшению качества жизни людей. Теперь у жителей появится еще больше возможностей учиться и работать удаленно, использовать госсуслуги. Кроме того, это положительно отразится на работе социально значимых объектов, — поделился Игорь Марьясов.