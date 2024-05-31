Злоумышленники пытались похитить у 62-летней гражданки 2 500 000 рублей

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
В Отдел полиции № 1 Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское» обратилась руководитель местного отделения банка ВТБ и сообщила о том, что 62-летнюю жительницу города Цимлянска, которая планирует обналичить свой банковский счет, как им кажется, пытаются обмануть.
Незамедлительно прибывшая на место следственно-оперативная группа Отдела полиции №1 Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское» побеседовала с Анной Петровной (имя изменено) и выяснила, что ей в одном из мессенджеров поступило сообщение якобы от ее работодателя с информацией о том, что ей позвонит сотрудник одного из силовых ведомств, к которому необходимо отнестись очень серьезно и выполнить все необходимые требования. Через несколько минут на мобильный телефон позвонил мужчина и сообщил, что с банковского счета производятся несанкционированные списания в поддержку террористической организации, которая находится на территории ближнего зарубежья. Также звонящий стал угрожать, что заявительницу могут привлечь к уголовной ответственности в качестве пособника.
«Ближе к полуночи со мной связался банковский работник и сообщил, что мои денежные средства находятся под угрозой. Затем он поинтересовался, проводила ли я какие-либо операции. Когда я ответила отрицательно, мужчина уточнил, что для того чтобы сохранить сбережения и избежать уголовного наказания необходимо перевести все денежные средства на безопасный счет, чтобы мошенники дальше не могли совершать противоправных деяний, а также дал подробную инструкцию дальнейших действий», — рассказала потерпевшая.
Звонящий рекомендовал проехать ночью к указанному банкомату и перевести денежные средства на безопасный счет, а также действовать оперативно, но при этом никому не сообщать о происходящем.
«Получив от меня отказ, мужчина предложил альтернативу — скачать специальное приложение на мобильный телефон и пройти по ссылке, отправленной мне в смс-сообщении, а также включить демонстрацию экрана. Под его руководством мне удалось закрыть вклад и произвести семь операций перевода на новый открытый „безопасный счет“ в сумме 690 000 рублей», — вспоминает Анна Петровна.
Далее лжесотрудник рекомендовал утром направиться в отделение банка, так как счет заблокировался и обналичить оставшиеся накопления в сумме около 2 500 000 рублей и перевести с помощью устройства самообслуживания по указанным им реквизитам. Также женщина получила рекомендации о том, как необходимо вести себя с сотрудниками банка и как отвечать на поставленные вопросы.
По указке звонящего доверчивая женщина направилась в одно из отделений банка в городе Волгодонске, где планировала обналичить свои накопления, хранившиеся на банковском счете.
Бдительная работница банка увидела, что женщина взволнована и заподозрила, что последняя попалась на уловки мошенников. Тогда руководством банка было принято решение сообщить о происходящем в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
Стражи порядка проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий.
Сотрудники полиции в очередной раз напоминают гражданам: Не раскрывайте свои личные данные, реквизиты банковских карт, информацию о сбережениях незнакомым людям. Данная информация может быть использована для хищения ваших денежных средств.
«В последнее время мы снова наблюдаем повышенную мошенническую активность. Одна из распространенных сейчас схем, когда злоумышленники совершают хищения под предлогом необходимых манипуляций с банковскими продуктами. Похожие схемы мошенники уже использовали ранее, но предлагали заменить sim-карту и договор сотового оператора. Мы просим всех людей быть внимательными, использовать защиту, например, определитель номера или блокировку неизвестных входящих на смартфоне. Подчеркну, что безопасность наших клиентов — наш приоритет. Сотрудники отделений всегда тщательно следят за всеми операциями и обращаются к клиентам в случае каких-либо подозрений. Благодаря их бдительности десятки миллионов рублей наших клиентов сохранены», — отметил Юрий Авдеев, единый-бизнес лидер банков ВТБ и Открытие в Ростовской области, вице-президент.