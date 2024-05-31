Злоумышленники пытались похитить у 62-летней гражданки 2 500 000 рублей

Незамедлительно прибывшая на место следственно-оперативная группа Отдела полиции №1 Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское» побеседовала с Анной Петровной (имя изменено) и выяснила, что ей в одном из мессенджеров поступило сообщение якобы от ее работодателя с информацией о том, что ей позвонит сотрудник одного из силовых ведомств, к которому необходимо отнестись очень серьезно и выполнить все необходимые требования. Через несколько минут на мобильный телефон позвонил мужчина и сообщил, что с банковского счета производятся несанкционированные списания в поддержку террористической организации, которая находится на территории ближнего зарубежья. Также звонящий стал угрожать, что заявительницу могут привлечь к уголовной ответственности в качестве пособника.