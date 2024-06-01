Алексей Логвиненко поздравил юных ростовчан с Днем защиты детей

Для качественной и продуктивной учебы в городе строятся современные детские сады, школы и центры развития, которые создаются по всем современным нормативам и отвечают требованиям века прогресса и инноваций. Ярким примером может стать Центр безопасности дорожного движения во Дворце творчества детей и молодежи, который посетил в День защиты детей глава городской администрации Алексей Логвиненко.