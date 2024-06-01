Алексей Логвиненко поздравил юных ростовчан с Днем защиты детей

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Для качественной и продуктивной учебы в городе строятся современные детские сады, школы и центры развития, которые создаются по всем современным нормативам и отвечают требованиям века прогресса и инноваций. Ярким примером может стать Центр безопасности дорожного движения во Дворце творчества детей и молодежи, который посетил в День защиты детей глава городской администрации Алексей Логвиненко.
Он ознакомился с центром, где есть универсальный тренажер легкового автомобиля, тренажер велосипеда, программный комплекс «Интерактивная автошкола» и светофор, все то, благодаря чему ребята получают больше знаний по правилам дорожного движения.
В этом году Центр ЮИД получил современное оборудование в рамках инициативного бюджетирования, а средства для его приобретения были выделены из городского бюджета.
Алексей Логвиненко отметил, что благодаря новому оборудованию дети внимательнее будут вести себя на проезжей части города и смогут избежать множества неприятных ситуаций.
Посетил глава администрации Ростова и большой праздник, который проходил в парке им. М. Горького. Там в рамках федерального проекта «Большие семейные выходные» состоялись инклюзивный творческий фестиваль и праздничная программа «Детство — лучшая планета», которые приурочили к Году семьи и Году добрых дел.
— Особое внимание мы уделили детям военнослужащих. Всех ребят поздравили с Днем защиты детей и вручили подарки. Наши дети в полной мере продемонстрировали свои таланты! Ребята из фонда «Я есть!» провели дизайнерский показ в стиле цветов донского края. Лучшие детские коллективы донской столицы вышли на главную сцену парка, исполнили песни о детстве, Родине, семье, дружбе. Зрители громкими аплодисментами поддерживали юных артистов, — поделился впечатлениями Алексей Логвиненко.
На центральной аллее расположилась выставка «Дети Героев», в рамках которой гости парка смогли увидеть портреты сыновей и дочерей Защитников Отечества.
Алексей Логвиненко добавил, что все наши ребята талантливы, образованны и социально активны. Уже сегодня они вносят неоценимый вклад в развитие донской столицы результатами своей учебы, успехами в творчестве и спорте.
— Желаю каждому из них крепкого здоровья, удачи и благополучия. Пусть летние каникулы будут наполнены весельем, позитивом и добром! — сказал Алексей Логвиненко.