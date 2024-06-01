В донском филиале фонда «Защитники Отечества» подвели итоги первого года работы

Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
Чаще всего они касались мер поддержки: оформление документов, получение статуса инвалида боевых действий, медицинская реабилитация и психолого-психотерапевтическая помощь, содействие в протезировании, помощь в бытовых вопросах.
По словам руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» в Ростовской области Татьяны Карасевой, первостепенная задача фонда — защита прав и интересов подопечных, поэтому круг вопросов, с которыми ветераны и семьи погибших защитников Отечества обращаются в фонд, весьма широк.
— Чаще всего необходимо содействие в получении удостоверения ветерана боевых действий, члена семьи погибшего ветерана, назначение мер социальной поддержки, юридическая и психологическая консультация, — пояснила Татьяна Карасева.
Социальные координаторы филиала фонда помогают обратившимся во всем. Для получения удостоверения ветерана боевых действий и решения других подобных запросов они составляют и направляют соответствующие заявления, делают запросы, при необходимости, сопровождают бойцов в военные комиссариаты и привлекают специалистов профильных ведомств и организаций.
Для решения вопросов с протезированием и внесением изменений в индивидуальную программу реабилитации и абилитации ветерана СВО, социальный координатор Елена Перфильева подключила региональное министерство здравоохранения, медико-социальную экспертизу и центр протезирования.
— Бойцу предложили повторную операцию, он сдал необходимые анализы, прошел медицинское обследование и госпитализацию. После медицинского вмешательства и заживления для него был изготовлен новый многофункциональный протез, благодаря которому он имеет возможность работать и вести активный образ жизни, — рассказала Елена Перфильева.
За прошедший год командой филиала фонда организованы и проведены различные мероприятия, направленные на вовлечение ветеранов СВО в патриотическое воспитание граждан, спорт, сохранение исторической памяти. Ветераны спецоперации проводят встречи с молодежью, уроки мужества, участвуют в спортивных соревнованиях. При участии команды филиала экспозиции музеев и школьных уголков пополняются информацией и памятными экспонатами, принадлежащими бойцам СВО.
Для качественного предоставления услуг, филиал заключил более 40 соглашений о сотрудничестве с различными организациями. Наиболее тесно фонд взаимодействует с министерством труда и социального развития Ростовской области.
Министр труда и соцразвития региона Ирина Шувалова отмечает, что одним из важнейших направлений работы министерства сегодня является предоставление льгот и социальных гарантий участникам специальной военной операции и членам их семей.
— Наши специалисты постоянно находятся на связи с социальными координаторами фонда, помогая в решении тех или иных вопросов, — говорит министр.
Указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 3 апреля 2023 года. Филиалы фонда открылись во всех регионах РФ 30 и 31 мая и 1 июня приступили к работе.