В донском филиале фонда «Защитники Отечества» подвели итоги первого года работы

Социальные координаторы филиала фонда помогают обратившимся во всем. Для получения удостоверения ветерана боевых действий и решения других подобных запросов они составляют и направляют соответствующие заявления, делают запросы, при необходимости, сопровождают бойцов в военные комиссариаты и привлекают специалистов профильных ведомств и организаций.