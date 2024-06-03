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Более 4 тысяч ростовчан приняли участие в Зелёном Марафоне в День защиты детей

Более 4 тысяч ростовчан приняли участие в Зелёном Марафоне в День защиты детей

3 июня 2024, 08:14
Фото: Евгений Чистяков
Ранним утром в День защиты детей ростовский парк Левобережный принимал гостей. Более четырех тысяч человек собрались, чтобы принять участие в традиционном забеге — Зелёном Марафоне от Сбера, который в донской столице проходил в 11 раз.

Зарегистрировалось на забег более 2,5 тысячи человек, некоторые приехали для участия из Ростова, области и других регионов страны. Остальные пришли поддержать своих спортсменов и провести утро в компании единомышленников.

Пока шла регистрация, на сцене развернулось настоящее действо. Все желающие могли сделать утреннюю зарядку с профессиональными фитнес инструкторами, потанцевать под барабанный ритм музыкантов и зарядиться энергией.

Фото: Евгений Чистяков

Девятилетний ростовчанин Егор пришел на забег с мамой. Несмотря на юный возраст он старается не пропускать подобные мероприятия и регулярно принимает в них участие.

— Я просто очень люблю бегать. Уже несколько лет занимаюсь тхэквондо и сегодняшний забег на 500 метров — ещё один способ проверить свои силы, — делится юный участник соревнований.

Гонка была поделена на несколько групп. Первая состояла из забега на 500 метров для детей от 7 жо 10 лет, вторая — дети от 11 до 13 лет и основной забег, в котором принимали участие взрослые. Основная дистанция была 4,2 км — одна десятая часть олимпийского марафона. Заключающими стали соревнования в скандинавской ходьбе на 2,1 км и беге на 10 км.

Фото: Евгений Чистяков

Юрию 38 лет, не так давно он переехал на Юг из Оренбургской области и теперь постоянно принимает участие в различных забегах. Однако Зеленый марафон он бежит впервые.

— Мое увлечение бегом началось с того, что много лет назад на одно их беговых мероприятий меня привел друг и с тех пор я бегаю. Регулярно принимаю участие в городских забегах, недавно бегал пять верст в Ростове. Только здесь собирается хорошая компания бегунов. среди которых я могу встретить единомышленников, — поясняет участник соревнований.

Фото: Евгений Чистяков

С каждым годом количество поклонников Зелёного марафона растет и как показывает практика, расширяется и география его участников. Это объясняет, что призовые места на дистанциях в 4,2 км и 10 км достались спортсменам из Твери Алексею Шлепкову и Денису Виноградову. В дистанции на 10 км участницей с лучшим результатом стала Лидия Жукова из Хабаровска.

В женском зачёте на 4,2 км первой к финишу пришла Ольга Масюк. Первой среди команд стала команда «Суворовского». Лучшими по северной ходьбе оказались Юлия Литовченко и Глеб Васин.

Фото: Евгений Чистяков

Как отметил председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников, сегодняшний Зелёный Марафон бежали в 60 городах страны, пять из них — это южные города, где на старт вышли более 13 тысяч человек.

— Мы рады видеть на нашем субботнем марафоне с каждым годом всё больше семей и корпоративных команд. Благодаря их поддержке с каждым годом ростовский этап Зелёного Марафона становится всё представительнее и ярче. Важной частью корпоративной культуры Сбера остаётся благотворительность. Все собранные в рамках Зелёного Марафона средства будут направлены на поддержку развития инклюзивного образования в России: для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства. В том числе — на помощь к подготовке ребят к школе. Ещё до старта забегов сумма превысила 25 млн рублей, сбор будет продолжен до сентября, — рассказывает Анатолий Песенников.

Фото: Евгений Чистяков

Важность подобных мероприятий выделил и министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян. По его словам приоритетными направлениями развития нашей страны являются улучшение состояния здоровья граждан, воспитание здорового поколения и формирование правильных ориентиров молодёжи.

— Здоровый образ жизни, физическая культура и спорт — кратчайший путь к активному долголетию. Я благодарю всех жителей региона, которые сегодня пришли на Зелёный марафон с семьёй, с друзьями, коллегами или самостоятельно, за любовь к активному образу жизни, — подчеркивает региональный министр.

Фото: Евгений Чистяков

Добавим, что самые маленькие гости спортивного праздника также не остались в стороне Для них организовали различные активности, включая мастер-класс по созданию носочного монстра, росписи керамики и деревянных брелоков, робототехнике, уроки финансовой грамотности и аквагрим. Для взрослых эксперты рассказывали, как правильно заниматься на уличных тренажёрах, а также проводили футбольный мастер-класс. Рядом для всех желающих работала зона по сдаче нормативов ГТО.

Фото: Евгений Чистяков
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