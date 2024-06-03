Более 4 тысяч ростовчан приняли участие в Зелёном Марафоне в День защиты детей

— Мы рады видеть на нашем субботнем марафоне с каждым годом всё больше семей и корпоративных команд. Благодаря их поддержке с каждым годом ростовский этап Зелёного Марафона становится всё представительнее и ярче. Важной частью корпоративной культуры Сбера остаётся благотворительность. Все собранные в рамках Зелёного Марафона средства будут направлены на поддержку развития инклюзивного образования в России: для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства. В том числе — на помощь к подготовке ребят к школе. Ещё до старта забегов сумма превысила 25 млн рублей, сбор будет продолжен до сентября, — рассказывает Анатолий Песенников.