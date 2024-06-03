Понедельники — время для экспериментов

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Делать или пробовать что-то новое всегда полезно, особенно в первый рабочий день. Это разнообразит трудовые будни и сделает понедельник особенным днем, который хочется ждать. При этом экспериментировать можно с чем угодно: так, книги и фильмы помогут зарядиться свежими эмоциями и вдохновением, а новые увлечения приведут к полезным изменениям в жизни. В рамках акции «Понедельники» Tele2 собрала для своих абонентов предложения, которые помогут получить интересный опыт.
Комбинировать подарки можно по-разному. Например, ростовчане могут провести три первых понедельника лета, экспериментируя с увлечениями, покупками и, конечно же, культурным отдыхом. Для этого можно собрать:
Комбо для новых увлечений, чтобы наполнить вечер понедельника необычными эмоциями. С бесплатной подпиской на видеосервис Wink можно устроить настоящий киномарафон, исследовав незнакомые киновселенные. Каталог электронных и аудиокниг «Литрес» поможет в освоении полезных привычек — к примеру, читать по одной книге каждую неделю. А месячная настраиваемая мультиподписка MiXX S откроет безграничные возможности использования мобильных сервисов.
Комбо для культурного отдыха, чтобы разнообразить досуг и приятно провести время. Поход на концерт или театральную постановку в начале недели станет отличным способом разгрузки трудовых будней. Так, при покупке билетов на сервисе Kassir.ru можно сэкономить 300 рублей и не платить сервисный сбор. Добраться до места проведения мероприятия с комфортом поможет дисконт в 100 рублей при заказе такси в мобильном приложении «Яндекс Go». А взбодриться перед мероприятием можно в компании со вкусным бесплатным капучино из сети ресторанов «Вкусно и точка».
Комбо для идеального шоппинга, чтобы с начала недели радовать себя и своих близких покупками. Лето — отличное время для новых сочетаний в уходе или макияже, а скидка на онлайн-заказ в «Летуаль» сэкономит до 1600 рублей с одного заказа. Дисконт в 15% на доставку продуктов из «Пятерочки» станет хорошим поводом для кулинарных экспериментов — поиска новых блюд и вкусов. Для тех же, кто планирует обновить технику, пригодится скидка в 3000 рублей на популярные модели смартфонов Xiaomi и Tecno в салонах Tele2.
Список подарков включает в себя и другие предложения. Каждый понедельник до 17 июня можно собирать любое комбо под личные потребности, выбирая до трех подарков из расширенного списка. Скидки и бонусы от партнеров компании представлены в приложении «Мой Tele2» и на сайте проекта ponedelniki.tele2.ru.