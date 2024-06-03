В 2024 году продажи электромобилей в России поставят новый рекорд

Одновременно государство усилило поддержку электродвижения: при установке зарядных станций бизнесу стали субсидироваться до 60% от их стоимости и до 30% от затрат на техническое подключение, а максимальная скидка для физлиц на покупку электрокаров по госпрограмме увеличилась с 625 до 925 тысяч рублей. При этом до конца 2024 года владельцы электромобилей могут бесплатно ездить по платным федеральным трассам, а в некоторых регионах России их освободили от уплаты транспортного налога и парковки. В результате по итогам 2023 года продажи электрокаров в стране увеличились более чем в 8 раз — до 24,4 тысяч штук.