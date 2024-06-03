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Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

В 2024 году продажи электромобилей в России поставят новый рекорд

В 2024 году продажи электромобилей в России поставят новый рекорд

3 июня 2024, 12:37
Фото: Изображение Midjourney
ВТБ в этом году ожидает 60% роста спроса на электрокары в нашей стране. Основными факторами роста станут расширение модельного ряда, комплексная поддержка автовладельцев и развитие инфраструктуры.

По оценке банка, всего россияне приобретут около 40 тысяч экомобилей, что станет новым рекордом для рынка. Такой прогноз в преддверии ПМЭФ-2024 представили аналитики ВТБ.

Развитие предприятий по сборке электромобилей в России с высоким уровнем локализации производства компонентов, существенное расширение модельного ряда, а также взятый государством курс на поддержку электротранспорта способствовали существенному росту интереса физлиц к таким машинам. Только за прошлый год на отечественном рынке официально появилось 16 новых моделей, не считая «гибридов».

Одновременно государство усилило поддержку электродвижения: при установке зарядных станций бизнесу стали субсидироваться до 60% от их стоимости и до 30% от затрат на техническое подключение, а максимальная скидка для физлиц на покупку электрокаров по госпрограмме увеличилась с 625 до 925 тысяч рублей. При этом до конца 2024 года владельцы электромобилей могут бесплатно ездить по платным федеральным трассам, а в некоторых регионах России их освободили от уплаты транспортного налога и парковки. В результате по итогам 2023 года продажи электрокаров в стране увеличились более чем в 8 раз — до 24,4 тысяч штук.

В 2024 году в условиях дальнейшего увеличения предложения на рынке, формирования запаса комплектующих и поддержки владельцев электрокаров интерес к таким авто продолжил расти. За 5 месяцев в России было продано примерно 11 тыс. машин на электротяге, что почти в четыре раза превышает прошлогодний результат. Учитывая текущие темпы спроса и планируемое двукратное увеличение сети и количества регионов с «быстрыми» зарядками, в целом по итогам года ВТБ прогнозирует рост продаж на 63% — до 40 тысяч штук*. Сокращение темпов роста по сравнению с 2023 годом будет связано, с одной стороны, с насыщением рынка, с другой — со все еще низкой долей электрокаров среднего ценового сегмента.

По словам аналитиков ВТБ, в последние несколько лет вопросы защиты окружающей среды стали для России ключевыми. Следуя мировым тенденциям и стремясь повысить качество жизни, государство реализует целый комплекс мер по развитию и поддержке электротранспорта, которые показывают свою эффективность. Амбициозные планы по увеличению доли электрокаров до 10% от общего числа машин к 2030 году позволят не только сохранить экологию, но и предоставят новые возможности для развития национальной экономики и укрепят технологическую независимость России.

В этих условиях задача участников рынка быть не просто проводниками государственных инициатив, но и усиливать их собственными проектами.

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* В прогнозе учитывались электромобили и «гибридные» машины.

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