Крупные российские банки начали внедрять Open banking

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Полный переход на открытые интерфейсы в финансовом секторе планируется с 2026 года.
В 2022 г. Банк России опубликовал концепцию внедрения Открытых API на финансовом рынке. В рамках нее финансовые организации в обязательном порядке начнут обмениваться по стандарту Open API данными о себе и своих продуктах, передавать друг другу сведения о счетах клиента и его продуктах, инициировать платежи. На первом этапе обмен данными будет обязательным для крупнейших банков, страховых компаний и брокеров, затем к стандартам будут подключаться и другие категории финансовых организаций. Разработка и пилотирование стандартов осуществляется совместно с участниками рынка на площадке Ассоциации ФинТех, которая выполняет роль центра компетенций по Открытым API.
ВТБ и Альфа-Банк сейчас приступили к реализации одного из стандартов открытого банкинга. Участники пилота выстраивают архитектуру системы хранения и передачи данных, чтобы обеспечить 100% защиту данных при информационном обмене. В октябре в тестовом режиме участники фокус-группы из двух банков смогут получить взаимную информацию.