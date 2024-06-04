Крупные российские банки начали внедрять Open banking

В 2022 г. Банк России опубликовал концепцию внедрения Открытых API на финансовом рынке. В рамках нее финансовые организации в обязательном порядке начнут обмениваться по стандарту Open API данными о себе и своих продуктах, передавать друг другу сведения о счетах клиента и его продуктах, инициировать платежи. На первом этапе обмен данными будет обязательным для крупнейших банков, страховых компаний и брокеров, затем к стандартам будут подключаться и другие категории финансовых организаций. Разработка и пилотирование стандартов осуществляется совместно с участниками рынка на площадке Ассоциации ФинТех, которая выполняет роль центра компетенций по Открытым API.