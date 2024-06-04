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Posted Сегодня, 10:16

Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

Крупные российские банки начали внедрять Open banking

Крупные российские банки начали внедрять Open banking

4 июня 2024, 10:16
Фото: Pxhere
Новая технология позволит клиентам видеть все свои счета и продукты в одном личном кабинете и там же совершать по ним привычные операции — например, подать заявку на кредит.

Полный переход на открытые интерфейсы в финансовом секторе планируется с 2026 года.

В 2022 г. Банк России опубликовал концепцию внедрения Открытых API на финансовом рынке. В рамках нее финансовые организации в обязательном порядке начнут обмениваться по стандарту Open API данными о себе и своих продуктах, передавать друг другу сведения о счетах клиента и его продуктах, инициировать платежи. На первом этапе обмен данными будет обязательным для крупнейших банков, страховых компаний и брокеров, затем к стандартам будут подключаться и другие категории финансовых организаций. Разработка и пилотирование стандартов осуществляется совместно с участниками рынка на площадке Ассоциации ФинТех, которая выполняет роль центра компетенций по Открытым API.

ВТБ и Альфа-Банк сейчас приступили к реализации одного из стандартов открытого банкинга. Участники пилота выстраивают архитектуру системы хранения и передачи данных, чтобы обеспечить 100% защиту данных при информационном обмене. В октябре в тестовом режиме участники фокус-группы из двух банков смогут получить взаимную информацию.

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