На Украине работает порядка 400 мошеннических кол-центров

По словам Кузнецова, есть и еще одна проблема: российское законодательство предусматривает возможность покупки сим-карт гражданами иностранных государств без паспорта: по ID-карте. На них приобретаются сотни тысяч сим-карт по всей Российской Федерации. По оценкам Сбербанка, ежемесячно в РФ продается порядка миллиона сим-карт, используемых впоследствии для обмана граждан. В Сбере считают, что нужно ввести запрет на оформление любых сим-карт по ID-картам. Продавать симки надо только по паспорту — документу, подлинность которого можно установить, а данные зафиксировать.