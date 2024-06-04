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На Украине работает порядка 400 мошеннических кол-центров

На Украине работает порядка 400 мошеннических кол-центров

4 июня 2024, 11:37
Фото: Изображение Midjourney
В РФ обострилась проблема с телефонным мошенничеством: каждый день граждане получают 20 миллионов звонков от злоумышленников. По словам зампредседателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, такого масштаба атак раньше не было.

По сообщению iz.ru, в соответствии с оценкой Сбербанка, мошенники за прошлый год похитили у граждан России более 250 миллиардов рублей. Кузнецов сообщил, что только на Украине действует от 350 до 400 мошеннических кол-центров, и 40% их незаконных доходов направляются на финансирование ВСУ.

Кузнецов подчеркнул, что с начала 2024 года ситуация с телефонным мошенничеством стала критической. Доля киберпреступлений уже составляют 38% от общего числа преступлений.

Исследование «Национальный индекс тревожности», которое было проведено недавно, показало, что граждане больше всего боятся стать жертвами терроризма и обмана телефонных мошенников. Это говорит о том, что телефонное мошенничество влияет не только на финансовое состояние граждан, но и на их психическое здоровье.

Граждане попадаются на уловки телефонных мошенников в одном случае из ста. Это означает, что ежедневно около 200 тысяч граждан могут стать жертвами обмана. Преступники используют различные легенды, чаще всего направленные на запугивание: они утверждают, что человек может потерять средства.

Для совершения мошеннических звонков злоумышленники в большом количестве покупают электронные сим-карты — eSIM. Это новый тренд, который позволяет совершать массовые обзвоны граждан. Также преступники используют специальные устройства — SIM-боксы, которые с помощью робота одновременно обзванивают сотни и тысячи номеров.

По словам Кузнецова, есть и еще одна проблема: российское законодательство предусматривает возможность покупки сим-карт гражданами иностранных государств без паспорта: по ID-карте. На них приобретаются сотни тысяч сим-карт по всей Российской Федерации. По оценкам Сбербанка, ежемесячно в РФ продается порядка миллиона сим-карт, используемых впоследствии для обмана граждан. В Сбере считают, что нужно ввести запрет на оформление любых сим-карт по ID-картам. Продавать симки надо только по паспорту — документу, подлинность которого можно установить, а данные зафиксировать.

Отмечается, что меры борьбы с телефонным мошенничеством будут также обсуждаться на Петербургском международном экономическом форуме. В дискуссиях примут участие эксперты из различных организаций, государственных структур, бизнеса, общественных организаций.

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