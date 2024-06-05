Эксперты назвали июнь лучшим временем для покупки квартиры в Ростове

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Увеличение цен на жилье — частое явление, с которым сталкиваются потенциальные покупатели. Постепенно банки повышают процентные ставки и ипотека становится дороже в разы. Чем дольше вы откладываете решение о покупке жилья, тем выше вероятность того, что цены продолжат расти, а вместе с ними увеличится размер кредитного платежа.
Пока процентные ставки остаются на низком уровне, стоит воспользоваться моментом. Приобретая квартиру от ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» сегодня, вы защищаете себя от дальнейшего роста цен и можете сэкономить значительные средства в будущем. Ведь недвижимость — это про комфорт и стабильность, а также про долгосрочные инвестиции!
До 25 июня действует возможность воспользоваться ипотекой по льготным условиям:
— ипотека от 0,01% (сумма ежемесячного платежа по текущей процентной ставке составляет 6 977 ₽, после отмены льготной ипотеки составит 41 715 руб.)
— ипотека от 2,2% без удорожания — и иные ипотечные условия
Потому что подача документов для получения льготной ипотеки требует время, и вы можете не успеть в срок до 1 июля.
Воспользуйтесь шансом купить квартиру до повышения цен!