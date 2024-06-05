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Posted Сегодня, 06:30

Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Эксперты назвали июнь лучшим временем для покупки квартиры в Ростове

Эксперты назвали июнь лучшим временем для покупки квартиры в Ростове

5 июня 2024, 06:30
Фото: ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»
Эксперты назвали июнь лучшим временем для покупки квартиры в Ростове
Реклама. ООО СК «СЗ ДОННЕФТЕСТРОЙ» . erid: LjN8KVH9T
Июнь может стать последним шансом для покупки жилья по выгодной цене и в ипотеку с низкой процентной ставкой! Почему нужно задуматься о приобретении квартиры именно сейчас?

Увеличение цен на жилье — частое явление, с которым сталкиваются потенциальные покупатели. Постепенно банки повышают процентные ставки и ипотека становится дороже в разы. Чем дольше вы откладываете решение о покупке жилья, тем выше вероятность того, что цены продолжат расти, а вместе с ними увеличится размер кредитного платежа.

Пока процентные ставки остаются на низком уровне, стоит воспользоваться моментом. Приобретая квартиру от ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» сегодня, вы защищаете себя от дальнейшего роста цен и можете сэкономить значительные средства в будущем. Ведь недвижимость — это про комфорт и стабильность, а также про долгосрочные инвестиции!

Фото: ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»

До 25 июня действует возможность воспользоваться ипотекой по льготным условиям:

— ипотека от 0,01% (сумма ежемесячного платежа по текущей процентной ставке составляет 6 977 ₽, после отмены льготной ипотеки составит 41 715 руб.)

— ипотека от 2,2% без удорожания — и иные ипотечные условия

До 25 июня действует возможность воспользоваться ипотекой по льготным условиямДо 25 июня действует возможность воспользоваться ипотекой по льготным условиям
До 25 июня действует возможность воспользоваться ипотекой по льготным условиям
Фото: ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»

Почему текущие условия действуют до 25 июня?

Потому что подача документов для получения льготной ипотеки требует время, и вы можете не успеть в срок до 1 июля.

Воспользуйтесь шансом купить квартиру до повышения цен!

Фото: ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»

Менеджеры ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» ежедневно ждут вас в офисах продаж. Назначьте встречу в удобное для время по телефону 8(863)204-04-60.

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