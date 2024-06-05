Группа ВТБ узнала, как люди предпочитают платить

Для оплаты товаров и услуг офлайн 86% респондентов используют банковские карты. Наличные средства — на втором месте по популярности, ими пользуется каждый второй россиянин (54%), при этом в Северо-Кавказском федеральном округе количество тех, кто платит таким способом, составляет 75%. Платят через Систему быстрых платежей (СБП) 27% респондентов, ещё в 25% случаев люди рассчитываются переводом через онлайн-банк. Pay-сервисы для офлайн-транзакций использует каждый пятый респондент.