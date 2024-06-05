Исаевич заявил, что свыше 28,5 тыс. МСП-компаний укрепили свои позиции за год

Глава КМСП рассказал о том, что после анализа данных реестров ФНС и субъектов малого и среднего предпринимательства за период с 1 апреля 2023 года по 1 апреля 2024 года был сделан вывод о положительной динамике переходов компаний малого и среднего предпринимательства в более высокие категории в сравнении с аналогичным показателем годом ранее, пишет ТАСС. В этом периоде показатели были улучшены на 2,6 процента.