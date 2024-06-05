Исаевич заявил, что свыше 28,5 тыс. МСП-компаний укрепили свои позиции за год

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Из них около 26 тысяч перешли из микробизнеса в малый, а примерно 900 микропредприятий перешли в категорию средних компаний. 876 предприятий выросли за критерии малого и среднего предпринимательства.
Глава КМСП рассказал о том, что после анализа данных реестров ФНС и субъектов малого и среднего предпринимательства за период с 1 апреля 2023 года по 1 апреля 2024 года был сделан вывод о положительной динамике переходов компаний малого и среднего предпринимательства в более высокие категории в сравнении с аналогичным показателем годом ранее, пишет ТАСС. В этом периоде показатели были улучшены на 2,6 процента.
В целом лидерами по динамике переходов предприятий МСП в более высокие категории среди регионов стали Республика Мордовия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Тыва, Тамбовская, Магаданская и Пензенская области. Большинство компаний, которые улучшили свою категорию, работают в строительстве, ресторанном бизнесе, доставке продуктов и неспециализированной оптовой торговле.
Москва, Магаданская область и Санкт-Петербург лидируют по отношению количества переходов к общему числу зарегистрированных предприятий малого и среднего бизнеса. В первых строчках списка по этому показателю также Чукотский автономный округ, Приморский край, Ульяновская область, Воронежская и Новосибирская области.
Наибольший прирост переходов предприятий из микробизнеса в средний бизнес наблюдается в Чечне (рост на 500%), Карелии и Ивановской области (по 200%). Также на высоких позициях по этому показателю Сахалинская область (рост на 200%) и Пермский край (рост на 175%). Тульская область (рост на 167%), Пензенская, Амурская, Вологодская и Орловская области также показали прирост (по 150%) и вошли в десятку лидеров.
Лидером рейтинга российских регионов по темпам роста числа переходов бизнеса из формата «микропредприятие» в статус «малое предприятие» стал Чукотский автономный округ, где показатель вырос на 350%.
По годовому приросту числа переходов из категории малого бизнеса в средний среди всех российских субъектов лидерами стала Чувашская Республика, где прирост составил 400%. За ней идут Хабаровский край (+325%), Тамбовская и Ульяновская области, а также Калининградская область.