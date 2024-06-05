rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:48

Published Сегодня, 08:48

Modified Сегодня, 08:50

Updated Сегодня, 08:50

Исаевич заявил, что свыше 28,5 тыс. МСП-компаний укрепили свои позиции за год

Исаевич заявил, что свыше 28,5 тыс. МСП-компаний укрепили свои позиции за год

5 июня 2024, 08:48
Фото: Изображение Midjourney
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил в рамках ПМЭФ-2024, что за прошедший год порядка 28,5 тысячи малых и средних предприятий повысили свою категорию бизнеса.

Из них около 26 тысяч перешли из микробизнеса в малый, а примерно 900 микропредприятий перешли в категорию средних компаний. 876 предприятий выросли за критерии малого и среднего предпринимательства.

Глава КМСП рассказал о том, что после анализа данных реестров ФНС и субъектов малого и среднего предпринимательства за период с 1 апреля 2023 года по 1 апреля 2024 года был сделан вывод о положительной динамике переходов компаний малого и среднего предпринимательства в более высокие категории в сравнении с аналогичным показателем годом ранее, пишет ТАСС. В этом периоде показатели были улучшены на 2,6 процента.

В целом лидерами по динамике переходов предприятий МСП в более высокие категории среди регионов стали Республика Мордовия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Тыва, Тамбовская, Магаданская и Пензенская области. Большинство компаний, которые улучшили свою категорию, работают в строительстве, ресторанном бизнесе, доставке продуктов и неспециализированной оптовой торговле.

Москва, Магаданская область и Санкт-Петербург лидируют по отношению количества переходов к общему числу зарегистрированных предприятий малого и среднего бизнеса. В первых строчках списка по этому показателю также Чукотский автономный округ, Приморский край, Ульяновская область, Воронежская и Новосибирская области.

Наибольший прирост переходов предприятий из микробизнеса в средний бизнес наблюдается в Чечне (рост на 500%), Карелии и Ивановской области (по 200%). Также на высоких позициях по этому показателю Сахалинская область (рост на 200%) и Пермский край (рост на 175%). Тульская область (рост на 167%), Пензенская, Амурская, Вологодская и Орловская области также показали прирост (по 150%) и вошли в десятку лидеров.

Лидером рейтинга российских регионов по темпам роста числа переходов бизнеса из формата «микропредприятие» в статус «малое предприятие» стал Чукотский автономный округ, где показатель вырос на 350%.

По годовому приросту числа переходов из категории малого бизнеса в средний среди всех российских субъектов лидерами стала Чувашская Республика, где прирост составил 400%. За ней идут Хабаровский край (+325%), Тамбовская и Ульяновская области, а также Калининградская область.

Подпишитесь
Температура выше нормы: метеоролог предупредила о жарком июне в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:46
«Я не помню таких заморозков»: глава донского Минприроды сообщил об изменении климата
Сегодня, 06:04
Тарифы на водоснабжение и водоотведение вырастут в Ростовской области с 1 июля
Сегодня, 05:07
Шемаю исключили из Красной книги Ростовской области. Но есть нюанс
Вчера, 15:45
В Ростовской области в ДТП пострадал 6-месячный малыш
Сегодня, 04:38
Эксперты назвали июнь лучшим временем для покупки квартиры в Ростове
Сегодня, 06:30
"