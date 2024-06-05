Команда Суворовского выиграла Зеленый марафон-2024 в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
В Левобережном парке Ростова-на-Дону бежало более 2500 спортсменов со всей области. Суворовский жилой район донской столицы представили атлеты одноименного спортивного клуба Владимир Дейнекин, Юрий Смирнов и Карен Ванцян. Каждый из них титулованный атлет — Владимир Дейнекин и Юрий Смирнов оба кандидаты в мастера спорта по многоборью, неоднократные победители соревнований различного уровня. Карен Ванцян долгое время занимался единоборствами, затем увлекся легкой атлетикой, сейчас имеет 1 разряд в этом виде спорта.
Как рассказал Владимир Дейнекин, команда спортивного клуба «Суворов» участвует в этом забеге уже третий год подряд, начинали с третьего места, и вот доработали до победы.
— В этом году было много участников, но при этом сам круг небольшой по размеру. Поэтому, многие люди в буквальном смысле путались под ногами, было сложно их обгонять, — рассказывает Владимир. Также и мешала жара, а с учетом того, что промежуток между стартами составил полтора часа, то бежать дистанцию в 10 км ближе к полудню, то ещё удовольствие. Надеюсь, в следующем году организаторы примут этот факт во внимание. Тем не менее, нам всё же удалось занять первое место в командном зачёте, — резюмировал участник команды СК «Суворов».
В ближайших планах победителей — участие 8 июня в трейле «Казаки», который традиционно пройдет в парке им.70-летия Победы в Суворовском жилом районе. Затем — областные соревнования по легкой атлетике. В августе команда клуба «Суворов» планирует поехать в город Волжский на ультра-трейл «Эльтон».
— Тренируемся регулярно, при этом стараемся бегать во второй половине, чтобы организм привыкал к высоким температурам, рассказывает Владимир Дейнекин. Август обещает быть очень жарким, и нужно заранее адаптироваться к зною.
Всем начинающим бегунам, чемпионы советуют, прежде всего, правильно подбирать обувь и экипировку. Перед пробежкой необходимо обязательно делать разминку суставов. И самое — главное — только 20% тренировки нужно проводить с высоким пульсом, 80% же должны проходить с пульсом в зоне низкой активности. Благодаря этому заметно повысится выносливость организма и гармонично разовьётся сердце. Бег же сломя голову приведет только к травмам, но никак не скажется на спортивных результатах.