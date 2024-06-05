Команда Суворовского выиграла Зеленый марафон-2024 в Ростове-на-Дону

— В этом году было много участников, но при этом сам круг небольшой по размеру. Поэтому, многие люди в буквальном смысле путались под ногами, было сложно их обгонять, — рассказывает Владимир. Также и мешала жара, а с учетом того, что промежуток между стартами составил полтора часа, то бежать дистанцию в 10 км ближе к полудню, то ещё удовольствие. Надеюсь, в следующем году организаторы примут этот факт во внимание. Тем не менее, нам всё же удалось занять первое место в командном зачёте, — резюмировал участник команды СК «Суворов».