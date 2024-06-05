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Корпорация МСП: Заключено уже семь офсетных договоров с МСП-поставщиками на 3,6 млрд

Корпорация МСП: Заключено уже семь офсетных договоров с МСП-поставщиками на 3,6 млрд

5 июня 2024, 17:44
Фото: 1MI
На полях ПМЭФ-2024 был подписан офсетный договор между Терским заводом алмазного инструмента («Терекалмаз») и АО «Росгео». Это сотрудничество обеспечит производство и поставку алмазного бурового инструмента.

Свои подписи в соглашении поставили исполняющий обязанности генерального директора «Росгео» Сергей Радьков и генеральный директор «Терекалмаза» Адальби Тлеужев на полях ПМЭФ-2024. Об этом информирует ria.ru.

Согласно пятилетнему офсетному договору на сумму 360 миллионов рублей, МСП-поставщик также обязан вложить 30 миллионов рублей в инвестиции. Подписание этого документа предшествовало участию МСП-предприятия в программе «выращивания» для возможности участия в закупках холдинга «Росгеология», которая была утверждена 14 апреля 2023 года.

В феврале 2024 года на платформе МСП.РФ был проведен отбор среди представителей малого и среднего бизнеса для потенциального участия в закупках алмазного бурового инструмента для колонкового бурения в России. По итогам отбора Терский завод алмазного инструмента стал участником программы «выращивания» и получил государственную поддержку.

Программа «выращивания» была запущена по поручению президента на ПМЭФ-2022. В 2023 году при непосредственном участии Корпорации МСП были утверждены 22 таких программы. Ожидается удвоение их числа в этом году, отметил глава Корпорации МСП Александр Исаевич. Сейчас уже заключено семь офсетных договоров на сумму 3,6 миллиарда рублей. Общий объем инвестиций малого и среднего бизнеса в развитие производства, согласно договорам, превысил 1 миллиард рублей.

#Общество
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