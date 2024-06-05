Корпорация МСП: Заключено уже семь офсетных договоров с МСП-поставщиками на 3,6 млрд

Программа «выращивания» была запущена по поручению президента на ПМЭФ-2022. В 2023 году при непосредственном участии Корпорации МСП были утверждены 22 таких программы. Ожидается удвоение их числа в этом году, отметил глава Корпорации МСП Александр Исаевич. Сейчас уже заключено семь офсетных договоров на сумму 3,6 миллиарда рублей. Общий объем инвестиций малого и среднего бизнеса в развитие производства, согласно договорам, превысил 1 миллиард рублей.