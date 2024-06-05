На ПМЭФ-2024 представили трехметровую «Лошадку, доброго друга детства»

Арт-объект, который называется «Лошадка, добрый друг детства», был представлен 5 июня на площадке ПМЭФ. Он выполнен в технике «танграм» и состоит из разноцветных геометрических фигур, складывающихся в лошадку-качалку, которая символизирует мир детства и товаров, сопровождающих жизнь российских семей в разные периоды взросления ребенка, — от погремушек и колясок до роботов-конструкторов и спортивного инвентаря. В работе над объектом принимала участие художник-технолог сцены Большого театра Ирина Дерябина. Необычное художественное решение также состоит в том, что некоторые из товаров, которыми украшен объект, обретают объем и проявляются в реальном мире. 6 июня посетители смогут наблюдать процесс росписи лошадки художниками в режиме реального времени.