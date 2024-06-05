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На ПМЭФ-2024 представили трехметровую «Лошадку, доброго друга детства»

На ПМЭФ-2024 представили трехметровую «Лошадку, доброго друга детства»

5 июня 2024, 17:46
Арт-объект высотой три метра представляет собой качалку в виде лошадки, разрисованную детскими игрушками, а также книгами, колясками, самокатами, велосипедами и другими товарами, ассоциирующимися со счастливым детством.

Арт-объект, который называется «Лошадка, добрый друг детства», был представлен 5 июня на площадке ПМЭФ. Он выполнен в технике «танграм» и состоит из разноцветных геометрических фигур, складывающихся в лошадку-качалку, которая символизирует мир детства и товаров, сопровождающих жизнь российских семей в разные периоды взросления ребенка, — от погремушек и колясок до роботов-конструкторов и спортивного инвентаря. В работе над объектом принимала участие художник-технолог сцены Большого театра Ирина Дерябина. Необычное художественное решение также состоит в том, что некоторые из товаров, которыми украшен объект, обретают объем и проявляются в реальном мире. 6 июня посетители смогут наблюдать процесс росписи лошадки художниками в режиме реального времени.

Дети имеют особенность расти так быстро, что многие вещи остаются практически новыми — не только одежда, но и коляски, кроватки, автокресла, люльки. Такие товары могут послужить не одной семье, зачастую их в хорошем состоянии можно приобрести за нулевую или символическую стоимость. Для одних людей это экономия, для других — возможность освободить бытовое пространство. Об этом рассказал управляющий партнер «Авито» Иван Гуз.

По данным аналитиков платформы, приблизительная экономия общего бюджета всех российских семей с помощью Авито за 2023 год составила более 15 млрд рублей — столько сохранили россияне, покупая товары для детей.

«Лошадка, добрый друг детства» будет демонстрироваться весь период работы ПМЭФ-2024, а после форума станет постоянным экспонатом одной из петербургских площадок. Куда именно переберется лошадка, пока не решено.

#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Детство#Лошадка#Арт-объект#ПМЭФ-2024
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