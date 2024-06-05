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ВТБ выяснил, сколько карт в кошельке у россиян

ВТБ выяснил, сколько карт в кошельке у россиян

5 июня 2024, 09:56
Фото: Изображение Midjourney
ВТБ узнал, как фактическая отмена лимитов по переводам самому себе по СБП отразится на увеличении числа карт в кошельке у российских потребителей. Сегодня каждый второй россиянин использует одновременно две или три карты, а каждый десятый после 1 мая намерен оформить себе карты других банков.

По данным опроса*, почти все россияне в возрасте от 18 лет пользуются банковскими картами: одну карту оформили 17%, две-три карты — 58%, четыре и более — 24%. За пять лет число карт в карманах россиян увеличилось в 2-3 раза**.

Более 80% россиян регулярно пользуется одной (42%) или двумя (39%) картами. Еще 12% регулярно совершают транзакции по трем картам, 4% — четырем и более. За пять лет число тех, кто использует карты только для снятия наличных сократилось с 58% до 43%. Чаще всего банковские карты сейчас используются для оплаты покупок в розничных сетях и общепите (74%), а также для покупок в интернете (61%). Каждый пятый россиянин использует карты для оплаты кредитов или формирования сбережений.

Картами одного банка пользуются 27% россиян, двух банков — 33%, трех банков — 22%, более четырех — 16%.

По данным исследования, 55% опрошенных слышали об отмене комиссии за переводы по СБП до 30 млн рублей самому себе в другие банки с 1 мая. 11% собираются в связи с этим оформить себе дополнительно карты других банков, а 17% отметили, что их переводы в другие банки выросли за последний месяц.

Среди основных целей переводов через СБП россияне назвали оплату товаров и услуг (51%), расчеты с друзьями и знакомыми (43%), оплату кредитов (19%), выбор более интересных условий программы лояльности (16%) и открытие вкладов (8%).

«Важным критерием при выборе банка для получения зарплаты, для сбережений или для транзакционной активности остается ценовая политика. Банкам требуются новые инструменты для сохранения лояльности и удержания клиентов. Выиграют более „гибкие“ игроки, готовые быстро предложить новую опцию или продукт после изменения рыночных условий. Важными факторами клиентской лояльности станут качество сервиса, удобство и технологичность», — отметил Ростислав Яныкин, руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ.

 

* Опрос к ПМЭФ-2024 провели ВТБ и банк «Открытие» по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 лет в городах России с населением более 100 тыс. человек.

** Данные за 2019 год взяты из опроса Ромира.

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