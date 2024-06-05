ВТБ выяснил, сколько карт в кошельке у россиян

Более 80% россиян регулярно пользуется одной (42%) или двумя (39%) картами. Еще 12% регулярно совершают транзакции по трем картам, 4% — четырем и более. За пять лет число тех, кто использует карты только для снятия наличных сократилось с 58% до 43%. Чаще всего банковские карты сейчас используются для оплаты покупок в розничных сетях и общепите (74%), а также для покупок в интернете (61%). Каждый пятый россиянин использует карты для оплаты кредитов или формирования сбережений.