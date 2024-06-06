Денис Буцаев: Для развития экономики замкнутого цикла требуется 100 тыс. специалистов

По словам главы РЭО, в стране наблюдается дефицит кадров почти во всех технологических отраслях, включая ЭЗЦ. По оценкам компании, до 2030 года потребность в специалистах, которые будут непосредственно заниматься развитием циркулярной экономики, составит примерно 100 тысяч человек. Это экономисты, юристы, финансисты, а также люди, разбирающиеся в технологиях.