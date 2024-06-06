Денис Буцаев: Для развития экономики замкнутого цикла требуется 100 тыс. специалистов

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
Об этом заявил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев в ходе своего выступления на сессии РЭО «Экологические горизонты — 2030: инвестиции в циркулярность», информирует 56orb.ru.
По словам главы РЭО, в стране наблюдается дефицит кадров почти во всех технологических отраслях, включая ЭЗЦ. По оценкам компании, до 2030 года потребность в специалистах, которые будут непосредственно заниматься развитием циркулярной экономики, составит примерно 100 тысяч человек. Это экономисты, юристы, финансисты, а также люди, разбирающиеся в технологиях.
В 2021 году РЭО основал консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к ЭЗЦ, в который вошли около сорока российских учебных заведений, включая ведущие университеты столицы и технические профучилища, готовящие специалистов по модульным программам РЭО.
На сессии Денис Буцаев также рассказал о сырьевом переделе, который произойдет в рамках построения циркулярной экономики. На смену оригинальному сырью, которое обычно используют предприятия, придет вторичное сырье. Глава РЭО отметил необходимость экономически предусмотреть дополнительные элементы субсидирования стоимости вторичного сырья — важно, чтобы она значительно не отличалась от стоимости оригинального сырья. В качестве возможного источника финансирования может выступать расширенная ответственность производителей — экологический сбор.
Как отметил Буцаев, при создании заводов в пределах 5 — 7 лет основные инвестиции, поступившие из экосбора, уже будут совершены. В перспективе экологический сбор должен трансформироваться в своего рода фонд, который будет пополняться на регулярной основе. Этот фонд должен компенсировать операционные издержки ЭЗЦ, которая позволит поддерживать стоимость вторсырья на уровне, при котором оно сможет составить конкуренцию оригинальному сырью.