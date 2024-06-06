Денис Сафин считает комфортные условия труда приоритетом Уральской Стали

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
Так, в мае рабочие смогли перевыполнить производственный план на 1,5 тысячи тонн, добившись показателя в 54 плавки за 24 часа в двух гибких модульных печах, пишет 56orb.ru.
В настоящий момент на комбинате проходят масштабные ремонтные работы в непроизводственных помещениях. Скоро гардеробные и душевые получат доменный и фасонно-литейный цеха. В доменном цехе также планируется обновить помещение столовой. А столовая коксохимического цеха уже готова и скоро будет введена в эксплуатацию. Проводится также ремонт залов сменно-встречных собраний. В зале управления железнодорожного транспорта работы подходят к концу: уже обновлены стены, потолок и пол, установлены освещение и кондиционеры. В электросталеплавильном цехе уже закончен ремонт актового зала.
Гендиректор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин отмечает, что комфортные условия труда являются приоритетом. Он выразил уважение к труду коллег и заверил, что ремонт непроизводственных помещений будет выполнен максимально качественно и быстро. При этом руководитель Уральской Стали отметил невозможность в максимально короткий срок решить все проблемы, которые успели накопиться за долгие годы. На многих объектах ремонт не проводился с момента их постройки. В некоторых случаях приходится сносить строения и строить заново.
«Мы привлекаем разных подрядчиков для ремонта, это позволяет двигаться быстрее. Уверен, что скоро наведем на комбинате образцовый порядок», — отметил гендиректор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин.
В 2024 году будет произведен ремонт более чем 7,5 тысячи квадратных метров помещений, не предназначенных для производства. В Новотроицке в настоящее время активно строится многоквартирный жилой комплекс для работников комбината. Планируется построить около 500 квартир в двух зданиях.
«Новотроицк меняется, для нас это не просто слова. Это будет современный комплекс с двором без машин. Параллельно мы согласовываем жилищную программу для сотрудников, которую вскоре представим на комбинате. Будем ориентироваться на нужды наших сотрудников, прежде всего молодых специалистов», — рассказал Денис Сафин, при этом отметив, что придумать название для нового жилого комплекса могут все желающие.