Денис Сафин считает комфортные условия труда приоритетом Уральской Стали

«Новотроицк меняется, для нас это не просто слова. Это будет современный комплекс с двором без машин. Параллельно мы согласовываем жилищную программу для сотрудников, которую вскоре представим на комбинате. Будем ориентироваться на нужды наших сотрудников, прежде всего молодых специалистов», — рассказал Денис Сафин, при этом отметив, что придумать название для нового жилого комплекса могут все желающие.