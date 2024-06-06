Кибертрак Tesla Foundation в дачном варианте показали на ПМЭФ

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
На один вечер автомобиль превратился в дачный транспорт под названием Avito Dacha Truck, на котором можно путешествовать по России с живописными привалами и пикниками.
Целью организаторов было поднять настроение жителей и гостей города, а также участников ПМЭФ. Идея проекта заключалась в том, что даже такой футуристичный автомобиль, прежде всего, создан для того, чтобы служить людям.
Рядом с транспортом на улице Петербурга разместили эксклюзивные российские мотоциклы, которые представлены в Moscow Tesla Club и на брендированной странице клуба на Авито.
Это небольшие электромотоциклы, которые могут поместиться даже в багажнике автомобиля. Они управляются с помощью смартфона и способны заряжаться от кибертрака.
CEO Moscow Tesla Club Алексей Еремчук отметил, что для них важно не только показать новейшие модели электрокаров, такие как Tesla Cybertruck, но и развивать отечественное производство. Он отметил, что они начали с изготовления электромотоциклов, каждая деталь которых производится в России. Батареи и двигатели стали их собственной разработкой. Интересно, что в багажнике одного Cybertruck можно разместить ровно два таких электромотоцикла.