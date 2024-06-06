Кибертрак Tesla Foundation в дачном варианте показали на ПМЭФ

CEO Moscow Tesla Club Алексей Еремчук отметил, что для них важно не только показать новейшие модели электрокаров, такие как Tesla Cybertruck, но и развивать отечественное производство. Он отметил, что они начали с изготовления электромотоциклов, каждая деталь которых производится в России. Батареи и двигатели стали их собственной разработкой. Интересно, что в багажнике одного Cybertruck можно разместить ровно два таких электромотоцикла.