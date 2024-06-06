Массовый забег состоялся в рамках ПМЭФ в Петербурге

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Одной из самых больших стала команда Авито и Кисмет Capital Group, к которой присоединились более 50 сотрудников. Она попала в топ-5 победителей.
Старший управляющий директор Авито Услуг и Рекламы Артем Кумпель рассказал, что утренняя пробежка является вызовом для самого себя, она позволяет зарядиться энергией на длительный период и начать встречи на ПМЭФ перед началом форума.
Участники начали свой день с разминки под руководством энергичного тренера и группы поддержки. По завершении забега всех ожидала зона отдыха Авито Услуг, где звучала музыка, были фотозоны и стилизованный смузи-бар.
Забег проходил по красивым набережным и улицам Санкт-Петербурга, включая знаменитые достопримечательности северной столицы, такие как Исаакиевский собор, Дворцовая площадь и Эрмитаж. Участники, среди которых были бизнесмены, политики, спортсмены, блогеры и любители бега, пробежали 5 километров.
В «Авито Услугах» сообщили, что за прошедший год интерес к услугам фитнес-инструкторов увеличился на 32%. Жители России проявили почти на 30% больше интереса к лечебной физкультуре и стретчингу, а услуги тренеров по пилатесу востребованы почти вдвое больше. Интерес к йоге увеличился почти на 60%.