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Posted Сегодня, 10:13

Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

Массовый забег состоялся в рамках ПМЭФ в Петербурге

Массовый забег состоялся в рамках ПМЭФ в Петербурге

6 июня 2024, 10:13
Фото: пресс-служба Авито
В рамках Петербургского международного экономического форума провели праздник спорта и устроили забег.

Одной из самых больших стала команда Авито и Кисмет Capital Group, к которой присоединились более 50 сотрудников. Она попала в топ-5 победителей.

Старший управляющий директор Авито Услуг и Рекламы Артем Кумпель рассказал, что утренняя пробежка является вызовом для самого себя, она позволяет зарядиться энергией на длительный период и начать встречи на ПМЭФ перед началом форума.

Участники начали свой день с разминки под руководством энергичного тренера и группы поддержки. По завершении забега всех ожидала зона отдыха Авито Услуг, где звучала музыка, были фотозоны и стилизованный смузи-бар.

Забег проходил по красивым набережным и улицам Санкт-Петербурга, включая знаменитые достопримечательности северной столицы, такие как Исаакиевский собор, Дворцовая площадь и Эрмитаж. Участники, среди которых были бизнесмены, политики, спортсмены, блогеры и любители бега, пробежали 5 километров.

В «Авито Услугах» сообщили, что за прошедший год интерес к услугам фитнес-инструкторов увеличился на 32%. Жители России проявили почти на 30% больше интереса к лечебной физкультуре и стретчингу, а услуги тренеров по пилатесу востребованы почти вдвое больше. Интерес к йоге увеличился почти на 60%.

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