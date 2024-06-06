Массовый забег состоялся в рамках ПМЭФ в Петербурге

В «Авито Услугах» сообщили, что за прошедший год интерес к услугам фитнес-инструкторов увеличился на 32%. Жители России проявили почти на 30% больше интереса к лечебной физкультуре и стретчингу, а услуги тренеров по пилатесу востребованы почти вдвое больше. Интерес к йоге увеличился почти на 60%.