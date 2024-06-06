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Published Сегодня, 11:49

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Updated Сегодня, 11:51

МегаФон стал партнером благотворительного проекта Совкомбанка «Технологии добра»

МегаФон стал партнером благотворительного проекта Совкомбанка «Технологии добра»

6 июня 2024, 11:49
Фото: МегаФон
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МегаФон и Совкомбанк договорились о партнерстве в рамках платформы «Технологии добра», благотворительного проекта цифровой и инфраструктурной поддержки некоммерческих организаций.

Соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме подписали генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан и генеральный директор «Совкомбанк Технологии» Вячеслав Литовченко.

В рамках соглашения МегаФон выступит телеком-партнером проекта и предоставит благотворительным организациям услуги мобильной связи, фиксированного интернета, а также дополнительных цифровых сервисов.

Реализация партнерства МегаФона и Совкомбанка в рамках «Технологий добра» предусматривает постоянный обмен информацией между сторонами для подбора оптимальных технологических решений в области связи и создания условий для расширения сотрудничества в других направлениях.

Сегодня свыше 250 некоммерческих организаций пользуются услугами портала «Технологии добра». На сайте технологиидобра.рф организациям благотворительного сектора доступны продукты и услуги от Совкомбанка и партнеров проекта на безвозмездной или льготной основе. Проект также нацелен на создание цифровых решений под конкретные задачи сектора.

МегаФон активно участвует в различных благотворительных проектах с момента своего создания. Одно из приоритетных направлений благотворительной деятельности — помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Так, компания на постоянной основе реализует проект «Будущее зависит от тебя» — всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов. В рамках сотрудничества с фондом «Хранители детства» запущен проект «Включайся и будь успешен», который направлен на помощь детям в социализации и осознанному выбору профессии.

«Платформа „Технологии добра“ — это не только благотворительный, но и высокотехнологичный проект, и МегаФон, как ведущий оператор мобильной связи, будет рад помочь проекту не только за счет предоставления своих сервисов, но и экспертизой в области цифровизации процессов», — отметил генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан на церемонии подписания соглашения.
«Мы рады присоединению к проекту „Технологии добра“ одного из крупнейших телеком-операторов России, лидера по покрытию сети и скорости мобильного интернета. Мобильные услуги и цифровые сервисы МегаФона помогут некоммерческим организациям оптимизировать и усовершенствовать свои ежедневные рабочие процессы. На платформе „Технологии добра“ всем НКО-пользователям проекта продукты МегаФона доступны на льготных условиях», — прокомментировал генеральный директор ООО «Совкомбанк Технологии» Вячеслав Литовченко .
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