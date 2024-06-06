Особенности финтеха в цифровых платформах раскрыли на ПМЭФ-2024

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Ведущей выступила телеведущая, журналист и общественный деятель Ксения Собчак, а участниками стали представители цифровых платформ, банков и Минцифры.
Так, управляющий партнер «Авито» Иван Гуз во время встречи рассказал собравшимся, что планов, создавать свой банк, нет. Компания выбрала формат партнерства с банками, чтобы клиенты могли реализовать покупки на платформе в любой момент.
«Мы не маркетплейс, а классифайд. У нас другие пользовательские сценарии использования, поэтому и финтех наш отличается. ДНК „Авито“ — это сделки между частниками, а финтех нужен для улучшения пользовательского опыта», — рассказал на сессии Гуз.