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Published Сегодня, 14:31

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

Особенности финтеха в цифровых платформах раскрыли на ПМЭФ-2024

Особенности финтеха в цифровых платформах раскрыли на ПМЭФ-2024

6 июня 2024, 14:31
Фото: Авито
В Петербурге продолжается второй день международного экономического форума, на котором провели сессию на тему «Банки или маркетплейсы: чей финтех круче?».

Ведущей выступила телеведущая, журналист и общественный деятель Ксения Собчак, а участниками стали представители цифровых платформ, банков и Минцифры.

Так, управляющий партнер «Авито» Иван Гуз во время встречи рассказал собравшимся, что планов, создавать свой банк, нет. Компания выбрала формат партнерства с банками, чтобы клиенты могли реализовать покупки на платформе в любой момент.

«Мы не маркетплейс, а классифайд. У нас другие пользовательские сценарии использования, поэтому и финтех наш отличается. ДНК „Авито“ — это сделки между частниками, а финтех нужен для улучшения пользовательского опыта», — рассказал на сессии Гуз.

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