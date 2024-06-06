Особенности финтеха в цифровых платформах раскрыли на ПМЭФ-2024

«Мы не маркетплейс, а классифайд. У нас другие пользовательские сценарии использования, поэтому и финтех наш отличается. ДНК „Авито“ — это сделки между частниками, а финтех нужен для улучшения пользовательского опыта», — рассказал на сессии Гуз.