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Updated Сегодня, 17:19

ПМЭФ-2024: соискателям окажут комплексную помощь в поисках работы

ПМЭФ-2024: соискателям окажут комплексную помощь в поисках работы

6 июня 2024, 16:40
Фото: «Авито»
На международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге заключили соглашение для комплексной помощи безработным в трудоустройстве.

Документ подписали московский центр инновационных кадровых сервисов «Профессии будущего» и платформа «Авито Работа». Сотрудничество подразумевает оказание комплексной помощи соискателям в поиске вакансий, а работодателям — в подборе квалифицированных кадров.

Планируется проводить общественные мероприятия, конференции, презентации и конкурсы. Эти активности будут направлены на формирование у соискателей представления о рынке труда, ориентацию в сферах деятельности рынка трудоустройства.

Особое внимание будет уделено информированию получателей госуслуг о действующих программах активной политики занятости в Москве. Могут быть приняты дополнительные меры для смягчения напряженности на рынке труда в столице.

Согласно договоренности, партнеры будут совместно продвигать востребованные промышленные профессии и привлекать кадры в ключевые для Москвы отрасли, такие как строительство, производство, транспорт и другие.

Также планируется согласовывать взаимодействие с образовательными учреждениями для поддержки выпускников в начале их профессионального пути.

Руководитель Службы занятости населения Москвы и центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов рассказал, что Москва предлагает огромные возможности для карьерного роста. Важно информировать потенциальных кандидатов о реальных возможностях, которые доступны им уже сегодня.

Старший управляющий директор Авито Работы Артем Кумпель сообщил, что за последний год число предложений о работе на платформе выросло на 57% по сравнению с весной 2023 года. В этом году было размещено более 7 миллионов активных вакансий.

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