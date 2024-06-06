ПМЭФ-2024: соискателям окажут комплексную помощь в поисках работы

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
Modified Сегодня, 17:19
Updated Сегодня, 17:19
Документ подписали московский центр инновационных кадровых сервисов «Профессии будущего» и платформа «Авито Работа». Сотрудничество подразумевает оказание комплексной помощи соискателям в поиске вакансий, а работодателям — в подборе квалифицированных кадров.
Планируется проводить общественные мероприятия, конференции, презентации и конкурсы. Эти активности будут направлены на формирование у соискателей представления о рынке труда, ориентацию в сферах деятельности рынка трудоустройства.
Особое внимание будет уделено информированию получателей госуслуг о действующих программах активной политики занятости в Москве. Могут быть приняты дополнительные меры для смягчения напряженности на рынке труда в столице.
Согласно договоренности, партнеры будут совместно продвигать востребованные промышленные профессии и привлекать кадры в ключевые для Москвы отрасли, такие как строительство, производство, транспорт и другие.
Также планируется согласовывать взаимодействие с образовательными учреждениями для поддержки выпускников в начале их профессионального пути.
Руководитель Службы занятости населения Москвы и центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов рассказал, что Москва предлагает огромные возможности для карьерного роста. Важно информировать потенциальных кандидатов о реальных возможностях, которые доступны им уже сегодня.
Старший управляющий директор Авито Работы Артем Кумпель сообщил, что за последний год число предложений о работе на платформе выросло на 57% по сравнению с весной 2023 года. В этом году было размещено более 7 миллионов активных вакансий.