Сложности бизнесменов в новой цифровой реальности обсудили на ПМЭФ

Во время встречи обсудили вызовы, встающие перед предпринимателями в новой цифровой реальности: недостаток знаний о правилах работы на цифровых платформах, сложности налогового администрирования и планируемые изменения в налоговой системе. Все они могут быть решены только в коммуникации платформ, селлеров, отраслевых ассоциаций и государства. Целью же этого диалога должен быть положительный опыт покупателей и пользователей платформ.