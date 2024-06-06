Сложности бизнесменов в новой цифровой реальности обсудили на ПМЭФ

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Темой выбрали «Цифровые платформы: новые инкубаторы МСП?». Участниками стали представители платформ Ozon, Яндекс Такси и Авито, а также продавцы и поставщики услуг, которые попытались ответить на главный вопрос сессии на собственных кейсах и показателях. В целом они выразили мнение, что цифровые площадки и МСП являются партнерами, которые зависят друг от друга и которым важен взаимный успех. Поэтому платформы и стали мощнейшим катализатором в развитии бизнеса.
Управляющий директор по взаимодействию с органами власти Авито Влад Федулов рассказал, что они, как и государство, заинтересованы в качественном росте малого и среднего бизнеса в стране. Он подчеркнул, что существует ряд барьеров, но для каждого из них есть эффективные решения.
Во время встречи обсудили вызовы, встающие перед предпринимателями в новой цифровой реальности: недостаток знаний о правилах работы на цифровых платформах, сложности налогового администрирования и планируемые изменения в налоговой системе. Все они могут быть решены только в коммуникации платформ, селлеров, отраслевых ассоциаций и государства. Целью же этого диалога должен быть положительный опыт покупателей и пользователей платформ.