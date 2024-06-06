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Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

Сложности бизнесменов в новой цифровой реальности обсудили на ПМЭФ

Сложности бизнесменов в новой цифровой реальности обсудили на ПМЭФ

6 июня 2024, 12:41
Фото: пресс-служба авито
В рамках ПМЭФ-2024 состоялась питч-сессия, на которой обсудили появляющиеся перед бизнесменами вызовы в новой цифровой реальности.

Темой выбрали «Цифровые платформы: новые инкубаторы МСП?». Участниками стали представители платформ Ozon, Яндекс Такси и Авито, а также продавцы и поставщики услуг, которые попытались ответить на главный вопрос сессии на собственных кейсах и показателях. В целом они выразили мнение, что цифровые площадки и МСП являются партнерами, которые зависят друг от друга и которым важен взаимный успех. Поэтому платформы и стали мощнейшим катализатором в развитии бизнеса.

Управляющий директор по взаимодействию с органами власти Авито Влад Федулов рассказал, что они, как и государство, заинтересованы в качественном росте малого и среднего бизнеса в стране. Он подчеркнул, что существует ряд барьеров, но для каждого из них есть эффективные решения.

Во время встречи обсудили вызовы, встающие перед предпринимателями в новой цифровой реальности: недостаток знаний о правилах работы на цифровых платформах, сложности налогового администрирования и планируемые изменения в налоговой системе. Все они могут быть решены только в коммуникации платформ, селлеров, отраслевых ассоциаций и государства. Целью же этого диалога должен быть положительный опыт покупателей и пользователей платформ.

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