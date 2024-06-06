Стало известно, когда жара пойдет на спад в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Днем 6 июня ожидается, что температура достигнет +33 градусов. На следующий день она снизится до +27 градусов. В ночное время температура опустится до +17 градусов, в некоторых территориях — до +14 градусов.
В выходные дни прогнозируются аналогичные погодные условия. Днем 8 июня термометры покажут +25 градусов, ночью температура понизится до +16 градусов.
В начале следующей недели прогнозируют дождливую погоду, которая будет продолжаться в течение двух дней. Но на температуру воздуха это особо не повлияет.
Добавим, что в среду, 5 июня, удалось побить температурный рекорд, который действовал 103 года.