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Published Сегодня, 08:40

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Updated Сегодня, 08:42

Стало известно, когда жара пойдет на спад в Ростовской области

Стало известно, когда жара пойдет на спад в Ростовской области

6 июня 2024, 08:40
Фото: abalashevsky/Unsplash
Стало известно, когда жара пойдет на спад в Ростовской области

Жара в Ростовской области пойдет на спад с 6 июня

В Ростовской области после четверга, 6 июня, будет уже не так жарко, как в начале месяца, сообщили синоптики.

Днем 6 июня ожидается, что температура достигнет +33 градусов. На следующий день она снизится до +27 градусов. В ночное время температура опустится до +17 градусов, в некоторых территориях — до +14 градусов.

В выходные дни прогнозируются аналогичные погодные условия. Днем 8 июня термометры покажут +25 градусов, ночью температура понизится до +16 градусов.

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В начале следующей недели прогнозируют дождливую погоду, которая будет продолжаться в течение двух дней. Но на температуру воздуха это особо не повлияет.

Добавим, что в среду, 5 июня, удалось побить температурный рекорд, который действовал 103 года.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Жара#Синоптики
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