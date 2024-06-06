В Ростове отметили 225 лет со дня рождения Пушкина праздничным фестивалем

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Яркий слог Пушкина, богатство и мудрость слова из века в век сохраняют свою могучую силу. Литературное наследие «Солнца русской поэзии» — настоящее достояние нашего народа и страны. Как отмечает глава городской администрации Алексей Логвиненко, в донской столице именем поэта названа одна из красивейших улиц нашего города — Пушкинская.
— В Ростове-на-Дону имя поэта носят две библиотеки. Одна из них, Детская модельная библиотека имени А. С. Пушкина — старейшая библиотека города. Также в честь Пушкина названа одна из центральных улиц города — самая популярная прогулочная зона у ростовчан и гостей донской столицы. Там же установлен памятник Александру Сергеевичу, к которому поклонники его творчества ежегодно приносят цветы, здесь же читают стихи мастера слова, — поясняет Алексей Логвиненко.
В этом году около памятника, на Пушкинской улице, также прошел фестиваль, приуроченный к дню рождения великого поэта. Участники мероприятия «Здравствуй, Пушкин! Здравствуй, добрый гений!» организовали на аллее тематические площадки, где расположились выставка книг с собранием сочинений поэта, творческие мастер-классы и викторина по мотивам сказок Пушкина. В беседке гости фестиваля смогли увидеть и няню поэта Арину Родионовну, которая читала сказки Пушкина юным ростовчанам. Также гостей фестиваля встретили своими номерами лучшие творческие коллективы города, а союз художников России и учащиеся Детских школ искусств представили выставку картин.
Заместитель главы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова отметила, что подобные мероприятия проходят по всему городу.
— Сегодня вся великая Россия и, не побоюсь сказать — весь мир отмечают славный юбилей 225-летие со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, который прославил нашу страну, нашу культуру, и наш народ, — сказала Елена Кожухова.
Фестиваль доказал — в Ростове Пушкина любят и помнят. На алее, где проходило мероприятие памяти поэта также работал «Открытый микрофон». И все желающие могли прочитать любимые стихи Александра Сергеевича Пушкина перед зрителями.