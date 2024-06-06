В Ростове отметили 225 лет со дня рождения Пушкина праздничным фестивалем

— В Ростове-на-Дону имя поэта носят две библиотеки. Одна из них, Детская модельная библиотека имени А. С. Пушкина — старейшая библиотека города. Также в честь Пушкина названа одна из центральных улиц города — самая популярная прогулочная зона у ростовчан и гостей донской столицы. Там же установлен памятник Александру Сергеевичу, к которому поклонники его творчества ежегодно приносят цветы, здесь же читают стихи мастера слова, — поясняет Алексей Логвиненко.