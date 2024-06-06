Яндекс Еда запускает бесплатный консалтинг для рестораторов в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Они разберут кейсы предпринимателей-партнёров Еды с заведениями разного масштаба — от небольших кафе до крупных ресторанов.
Консультации пройдут в рамках образовательного проекта сервиса «Консалтинг для региональных рестораторов».
Специалисты проекта расскажут о том, как организовать работу общепита с доставкой и агрегаторами, раскроют секреты эффективного маркетинга и продвижения, управления кухней и оптимизации операционных процессов.
Владельцы заведений смогут задать любые вопросы, связанные с развитием бизнеса. Например, как привлечь больше клиентов или как сократить затраты на доставку, одновременно увеличив количество заказов. Команда Яндекс Еды подберёт для каждого конкретного случая подходящего эксперта, который проведёт бесплатную онлайн консультацию и предложит персональные рекомендации для улучшения бизнеса. В проекте примут участие семь известных топ-менеджеров и владельцев ресторанов.
Дмитрий Левицкий — известный ресторатор, гастрономический путешественник и идейный вдохновитель и соорганизатор фестиваля Gastreet — International Restaurant Show и основатель HURMA Group of Companies.
Юлия Журавлева — директор по региональному развитию в Яндекс Еде. Участвовала в запуске сервиса в странах СНГ. Занимается продвижением партнеров и открытием новых ресторанов. Под её руководством на платформу было добавлено более 10 тысяч заведений в России, Казахстане, Беларуси и Армении. В 2024 году выступит спикером на конференции «Тема Еды».
Лилия Ковальчук — специалист по развитию доставки еды из ресторанов. С 2023 года является управляющим партнером в сети «Дагестанская лавка». Преподает курсы «Сильная доставка» и «Аудит доставки» в Novikov Space. Спикер конференции «Тема Еды» 2024 года.
Юрий Ситников — руководитель доставки ресторанов под брендом Ginza Project и технологический партнер по взаимодействию с агрегаторами. Спикер на конференциях «Тема Еды» в 2023 и 2024 годах.
Кристина Бырина — директор по маркетингу и PR в сети ресторанов 075 GROUP. С 2020 года управляет маркетинговой стратегией и развитием сети на федеральном уровне. Спикер конференции «Тема Еды» 2023 года.
Марина Степанова — ресторатор, управляющий проектами «Горячо Кейтеринг», TTbistro и КРАСА. С 2012 года прошла путь от сотрудника зала до операционного директора сети BerezkaGroup, запустив 15 проектов, включая кейтеринг и столовые.
Илья Черкашин — шеф-повар ресторана Saviv от Fresa’s Group. Получил профессиональное образование повара в Израиле и окончил две гастрономические школы. В настоящее время руководит кухней в ресторане Saviv в Москве.
Чтобы записаться на консультацию, необходимо подать заявку на сайте проекта «Консалтинг для региональных рестораторов». Форма регистрации будет доступна с 6 по 12 июня. В течение месяца команда Яндекс Еды и эксперты выберут 60 участников и назначат дату часовой онлайн-консультации с подходящим специалистом. Самый интересный случай разберет ресторатор Дмитрий Левицкий. Он проведет консультацию в прямом эфире в своем Telegram-канале.
Примерно 70% ресторанов, представленных в Яндекс Еде, находятся в регионах. Половина всех заказов на сервисе также приходится на региональные заведения, и их количество в четвертом квартале 2023 года выросло более чем на 60%. Этот проект направлен на помощь региональным рестораторам в решении бизнес-задач и повышении качества их работы.
Сервис Яндекс Еда запустил новый проект в рамках ежегодной образовательной конференции «Тема Еды». Этот сервис также организует ежегодные ресторанные конференции для владельцев, маркетологов и менеджеров сферы общественного питания. В этом году конференция прошла в Москве 15–16 мая. Программа включала шесть форумов и более 80 лекций ведущих специалистов отрасли.