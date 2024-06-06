Яндекс Еда запускает бесплатный консалтинг для рестораторов в Ростове-на-Дону

Примерно 70% ресторанов, представленных в Яндекс Еде, находятся в регионах. Половина всех заказов на сервисе также приходится на региональные заведения, и их количество в четвертом квартале 2023 года выросло более чем на 60%. Этот проект направлен на помощь региональным рестораторам в решении бизнес-задач и повышении качества их работы.