Группа «Самолет» и Совкомбанк заключили соглашение о сотрудничестве

Александр Прыгунков, управляющий партнер группы «Самолет», прокомментировал подписание документа: «Мы рады начать партнерские отношения с одним из самых крупных и надежных банков России. Большой опыт и высокий уровень экспертности Совкомбанка поможет нам совместно реализовывать социально значимые проекты по всей стране. Соглашение о сотрудничестве подразумевает не только помощь в финансировании, но и активное участие банка в разработке финансовых моделей. Это значит, что мы сможем создавать еще более точные финансовые прогнозы, просчитывать риски и совершенствовать бизнес-процессы. Надеюсь, что наше партнерство продлится не один год и только укрепится со временем».