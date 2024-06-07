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Илья Баланин: Цифровая трансформация позволяет расширять возможности ОМС

Илья Баланин: Цифровая трансформация позволяет расширять возможности ОМС

7 июня 2024, 10:13
Фото: пресс-служба ФОМС
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) продолжает развивать государственную информационную систему ОМС. С ее помощью застрахованные граждане могут оформлять медицинские услуги в цифровом виде. Кроме того, цифровизация повышает прозрачность и эффективность системы ОМС в целом.

Выступая на ПМЭФ-2024, председатель фонда Илья Баланин рассказал, что долгие годы системы в регионах создавались вручную с разной скоростью, поэтому нужно перевести функциональность региональных систем на федеральный уровень и объединить данные по всем регионам, передает ria.ru.

С 1 декабря 2022 года ФОМС перешел на формирование цифровых медицинских полисов с внедрением Федерального единого регистра застрахованных (ЕРЗ) лиц. Так, более 17 миллионов человек получили полисы только в цифровом виде.

Цифровой медицинский профиль пациента (ЦМП) разработан в виде гибридного хранилища данных. В нем, помимо прочего, есть данные о страховании, оказанной медицинской помощи и электронных медкартах для выявления категорий рисков каждого застрахованного лица. По словам Баланина, такой профиль особенно полезен в срочных ситуациях, когда быстрый доступ к данным о здоровье гражданина имеет жизненно важное значение

В прошлом году о праве на прохождение профилактического медосмотра были проинформированы 108,5 миллиона человек, из которых прошли профилактические мероприятия 82,1 миллиона человек. На начало мая 2024 года проинформировано более 52 миллионов человек, прошли профилактические мероприятия почти 35 миллионов человек.

В текущем году в тарифы ОМС включены затраты на получение «второго мнения» от искусственного интеллекта (ИИ) при анализе маммограмм. За четыре месяца было сделано 15% таких исследований от объема маммографий, проведенных в рамках диспансеризации. По словам Баланина, технология ИИ в медицинских вопросах востребована и будет использоваться и в других направлениях.

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