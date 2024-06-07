Илья Баланин: Цифровая трансформация позволяет расширять возможности ОМС

В текущем году в тарифы ОМС включены затраты на получение «второго мнения» от искусственного интеллекта (ИИ) при анализе маммограмм. За четыре месяца было сделано 15% таких исследований от объема маммографий, проведенных в рамках диспансеризации. По словам Баланина, технология ИИ в медицинских вопросах востребована и будет использоваться и в других направлениях.