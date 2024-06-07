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Posted Сегодня, 15:23

Published Сегодня, 15:23

Modified Сегодня, 15:29

Updated Сегодня, 15:29

Искусственный интеллект принес РФ 1 трлн дополнительных доходов

Искусственный интеллект принес РФ 1 трлн дополнительных доходов

7 июня 2024, 15:23
Фото: Изображение Midjourney
Россия в прошлом году получила дополнительно доходы на сумму один триллион рублей за счет искусственного интеллекта.

Об этом заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в рамках ПМЭФ-2024. Эту тему подняли на сессии «Искусственный интеллект: новые возможности или упущенная выгода».

У России уже есть значительные успехи в области разработки и применения искусственного интеллекта (ИИ). Власти страны утвердили Национальную стратегию развития ИИ. Участники обсуждения рассмотрели вопросы о том, как государство будет поощрять внедрение технологии в сферах экономики и какое влияние она оказывает на крупный бизнес.

Эксперты отметили, что в 2023 году началась «тихая» революции в сфере ИИ. Теперь же будет новая эра: изменения охватят доступ к информации, создание контента, удовлетворение потребностей клиентов и принципы построения бизнеса. Кроме того, в ближайшие годы прогнозируют появление мощного искусственного интеллекта.

Александр Ведяхин рассказал, что в Сбере были созданы научные лаборатории, которые анализируют применимость технологий в контексте бизнеса.

По словам эксперта, развитие искусственного интеллекта необходимо не только для повышения эффективности бизнеса, но и для сохранения лидерства страны в ряде областей. Это стратегический выбор для любой страны, который непосредственно влияет на его конкурентоспособность и технологическую автономию.

Добавим, что участниками встречи также стали эксперты из нескольких сфер в том числе представители «Яндекса» и компании «Сибур».

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