Искусственный интеллект принес РФ 1 трлн дополнительных доходов

По словам эксперта, развитие искусственного интеллекта необходимо не только для повышения эффективности бизнеса, но и для сохранения лидерства страны в ряде областей. Это стратегический выбор для любой страны, который непосредственно влияет на его конкурентоспособность и технологическую автономию.