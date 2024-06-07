Как бороться с нехваткой кадров, выяснили на ПМЭФ-2024

Старший управляющий директор Авито Работы Артем Кумпель рассказал на встрече, что совместные усилия бизнеса и государства в подготовке специалистов являются будущим рынка труда. Он привел пример, что с этого года компания начала сотрудничество с МФТИ и запустила магистратуру по востребованному среди работодателей направлению Data Science. А до 2028 года планируется наладить совместную работу с 11 вузами и подготовить около 3 тысяч IT-специалистов.