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Как бороться с нехваткой кадров, выяснили на ПМЭФ-2024

Как бороться с нехваткой кадров, выяснили на ПМЭФ-2024

7 июня 2024, 10:47
Фото: пресс-служба Авито
Во время Петербургского международного экономического форума эксперты обсудили сложившуюся на рынке ситуацию с нехваткой кадров.

Представители бизнеса и госструктур обсудили текущую интеграцию крупных российских компаний в образовательные процессы для подготовки специалистов по дефицитным профессиям и дальнейшие шаги по устранению кадрового дефицита.

Согласно данным Росстата, за апрель 2024 года уровень безработицы в России достиг исторического минимума — 2,6%. Одновременно с уменьшением числа безработных наблюдается постоянное увеличение потребности работодателей в новых сотрудниках.

Одним из решений проблемы повышенного спроса на специалистов для бизнеса стало сотрудничество с образовательными учреждениями, особенно с теми, которые готовят кадры для высокотехнологичных отраслей. Большие корпорации активно развивают целевые обучающие программы, принимают участие в образовательных проектах и запускают собственные учебные курсы. Эти практики широко внедряются как в дефицитных производственных и промышленных областях, так и в высокотехнологичном IT-секторе.

Старший управляющий директор Авито Работы Артем Кумпель рассказал на встрече, что совместные усилия бизнеса и государства в подготовке специалистов являются будущим рынка труда. Он привел пример, что с этого года компания начала сотрудничество с МФТИ и запустила магистратуру по востребованному среди работодателей направлению Data Science. А до 2028 года планируется наладить совместную работу с 11 вузами и подготовить около 3 тысяч IT-специалистов.

В ответ на изменения на рынке труда, работодатели все чаще предоставляют кандидатам без опыта возможность обучиться с нуля или пройти переквалификацию.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал, что сотрудничество между бизнесом и образовательными организациями повышает уровень трудоустройства выпускников до 80-85%. В отличие от этого, учебные заведения без партнерства с компаниями имеют показатель трудоустройства выпускников около 50%.

Еще одна важная тенденция в борьбе за кадры — расширение критериев найма.

В весенний период 2024 года число объявлений о вакансиях для студентов и кандидатов без опыта увеличилось на 133%, если сравнивать с предыдущим годом.

Аналогичная ситуация отмечается в сфере найма специалистов пенсионного возраста. Более того, компании все чаще предлагают вакансии на условиях частичной занятости или подработки.

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