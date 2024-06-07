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Posted Сегодня, 05:33

Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 05:34

Updated Сегодня, 05:34

Киевский режим пытался совершить террористическую атаку в Ростовской области

Киевский режим пытался совершить террористическую атаку в Ростовской области

7 июня 2024, 05:33
Фото: Минобороны РФ
Киевский режим предпринял попытку совершить террористическую атаку по Ростовской области в ночь на пятницу, 7 июня, сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о том, что донской регион пытались атаковать дроном. Это был беспилотник самолетного типа.

Сработали системы ПВО, которые справились со своей задачей и сбили воздушный объект. О пострадавших информации не было.

Беспилотник сбили над Ростовской областью 7 июня
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В эту ночь ПВО уничтожила сразу несколько беспилотников над территорией страны.

Добавим, что в ночь на четверг, 6 июня, произошло возгорание на территории завода в Ростовской области после атаки дронов. Огонь удалось ликвидировать.

До этого атаку беспилотника над Азовским морем отразили российские военные ночью.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Киевский режим#Террористическая атака#Происшествия
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