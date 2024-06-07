Киевский режим пытался совершить террористическую атаку в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
Речь идет о том, что донской регион пытались атаковать дроном. Это был беспилотник самолетного типа.
Сработали системы ПВО, которые справились со своей задачей и сбили воздушный объект. О пострадавших информации не было.
В эту ночь ПВО уничтожила сразу несколько беспилотников над территорией страны.
Добавим, что в ночь на четверг, 6 июня, произошло возгорание на территории завода в Ростовской области после атаки дронов. Огонь удалось ликвидировать.
До этого атаку беспилотника над Азовским морем отразили российские военные ночью.