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На ПМЭФ 2024 заговорили об инженерном образовании

На ПМЭФ 2024 заговорили об инженерном образовании

7 июня 2024, 08:17
Фото: Минобрнауки России
В рамках ПМЭФ 2024 состоялся разговор по теме: «Российское инженерное образование в многополярном мире: новые возможности и принципиальные изменения». В роли модератора выступил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Тема обсуждения затронула многие аспекты современного инженерного образования, некоторые позиции обозначил генеральный директор ПАО «ОАК», член Совета Директоров Юрий Слюсарь.

Спикер отметил, что в настоящих реалиях инженеры определяются не в вузах, а в школах и необходимо делать все для дальнейшего развития дополнительного образования и профориентации еще со школьной скамьи.

— У нас есть формат работы ПАО «Роствертол» с ДГТУ, с коллегами мы делаем определенные совместные программы, специализированные смены в лагерях. Причем участвуют там и дети с новых территорий, которые тоже заинтересованы в профессиональной ориентации. И здесь стоит задача не только образовательная, но и социальная. Это нужно развивать и расширять, поскольку мы инженеров получаем все-таки еще в школе, а не на этапе вуза, — сказал генеральный директор ПАО «ОАК», член совета директоров Юрий Слюсарь.

Также спикер затронул и тему цифровых навыков. По его словам, это хороший метод, при помощи которого школьники и студенты должны пользоваться многообразием знаний.

Юрий Слюсарь. Генеральный директор ПАО «ОАК», Член Совета Директоров.Юрий Слюсарь. Генеральный директор ПАО «ОАК», Член Совета Директоров.
Юрий Слюсарь. Генеральный директор ПАО «ОАК», Член Совета Директоров.
Фото: Минобрнауки России
— Согласен с Юрием Борисовичем Слюсарем по поводу того, что инженеров нужно начинать воспитывать еще в школе. В ДГТУ это осознали давно. При нашем университете действует гимназия, выпускники которой в большинстве своем становятся студентами ДГТУ. Есть у нас даже свой детский сад. С известной долей шутки можно сказать, что его «выпускники» становятся учащимися гимназии. Но главное — мы понимаем, что инженер — это звучит гордо, понимаем, что надо этого делать, и движемся в необходимом направлении, — отметил ректор ДГТУ Бесарион Месхи.

По его словам, в этом же направлении действует и созданный пять лет назад институт опережающих технологий ДГТУ «Школа Икс».

Ректор ДГТУ Бесарион МесхиРектор ДГТУ Бесарион Месхи
Ректор ДГТУ Бесарион Месхи
Фото: Минобрнауки России
— Инженерное образование требует сегодня внедрения практикоориентированной подготовки, — подчеркнул Беариион Месхи.
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