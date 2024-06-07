На ПМЭФ 2024 заговорили об инженерном образовании

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
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Updated Сегодня, 08:19
Тема обсуждения затронула многие аспекты современного инженерного образования, некоторые позиции обозначил генеральный директор ПАО «ОАК», член Совета Директоров Юрий Слюсарь.
Спикер отметил, что в настоящих реалиях инженеры определяются не в вузах, а в школах и необходимо делать все для дальнейшего развития дополнительного образования и профориентации еще со школьной скамьи.
— У нас есть формат работы ПАО «Роствертол» с ДГТУ, с коллегами мы делаем определенные совместные программы, специализированные смены в лагерях. Причем участвуют там и дети с новых территорий, которые тоже заинтересованы в профессиональной ориентации. И здесь стоит задача не только образовательная, но и социальная. Это нужно развивать и расширять, поскольку мы инженеров получаем все-таки еще в школе, а не на этапе вуза, — сказал генеральный директор ПАО «ОАК», член совета директоров Юрий Слюсарь.
Также спикер затронул и тему цифровых навыков. По его словам, это хороший метод, при помощи которого школьники и студенты должны пользоваться многообразием знаний.
— Согласен с Юрием Борисовичем Слюсарем по поводу того, что инженеров нужно начинать воспитывать еще в школе. В ДГТУ это осознали давно. При нашем университете действует гимназия, выпускники которой в большинстве своем становятся студентами ДГТУ. Есть у нас даже свой детский сад. С известной долей шутки можно сказать, что его «выпускники» становятся учащимися гимназии. Но главное — мы понимаем, что инженер — это звучит гордо, понимаем, что надо этого делать, и движемся в необходимом направлении, — отметил ректор ДГТУ Бесарион Месхи.
По его словам, в этом же направлении действует и созданный пять лет назад институт опережающих технологий ДГТУ «Школа Икс».
— Инженерное образование требует сегодня внедрения практикоориентированной подготовки, — подчеркнул Беариион Месхи.