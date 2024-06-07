ПФР и банки договорились на ПМЭФ 2024 развивать новые цифровые проекты

Соглашение подписали президент–председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и председатель Фонда пенсионного и социального страхования РФ Сергей Чирков.



В рамках договоренностей ВТБ совместно с Фондом пенсионного и социального страхования РФ будет активно развивать цифровые решения и онлайн-сервисы. Это позволит ускорить цифровизацию процесса получения денежных выплат, поддержать социальные инициативы, повысить финансовую грамотность, создать комфортные условия для пенсионеров и других категорий населения, получающих соцвыплаты, сделать более безопасным и удобным процесс идентификации, обеспечит доступ к востребованным финансовым сервисам и продуктам.