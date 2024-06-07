Почему россияне любят ремейки старых советских фильмов

В интервью порталу ЭтоКино.ру Поплавская сказала, что только после создания авторской картины она становится полноценным и завершенным художественным произведением. Новые фильмы нужно снимать по уникальным сценариям, а создавать их осовремененные версии не стоит. Постоянно появляются интересные человеческие истории. По мнению актрисы, должны думать о будущем, а не возвращаться в прошлое. Артистка считает, что сценаристы должны радовать и удивлять зрителей новыми человеческими историями.