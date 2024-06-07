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Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

Почему россияне любят ремейки старых советских фильмов

Почему россияне любят ремейки старых советских фильмов

7 июня 2024, 12:34
Фото: 1MI
Российская актриса Яна Поплавская выступила против ремейка советского фильма «Про Красную Шапочку». Напомним, что в музыкальной сказке Леонида Нечаева она сыграла главную роль.

Кстати, свой творческий путь она начала в Ростове-на-Дону, где окончила училище искусств.

В интервью порталу ЭтоКино.ру Поплавская сказала, что только после создания авторской картины она становится полноценным и завершенным художественным произведением. Новые фильмы нужно снимать по уникальным сценариям, а создавать их осовремененные версии не стоит. Постоянно появляются интересные человеческие истории. По мнению актрисы, должны думать о будущем, а не возвращаться в прошлое. Артистка считает, что сценаристы должны радовать и удивлять зрителей новыми человеческими историями.

Тем не менее в современной советской киноиндустрии ремейки старых советских фильмов являются достаточно успешными проектами. Семейный фильм «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко собрал более $86 млн в прокате и занял 20-е место в мировом рейтинге кассовых фильмов 2023 года.

А современная версия «Бременских музыкантов» выручку в размере 1 миллиарда рублей собрала за 2 — 3 дня. Кассовые сборы составили $34 млн, что в 2,5 раза больше потраченного бюджета.

Также зрительской любовью пользуются герои русских сказок. 20 июня этого года как раз запускается в прокат новый фильм «Три богатыря. Ни дня без подвига», который смогут посмотреть и ростовчане. Он посвящен 20-летию франшизы.

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