Почему россияне любят ремейки старых советских фильмов

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Кстати, свой творческий путь она начала в Ростове-на-Дону, где окончила училище искусств.
В интервью порталу ЭтоКино.ру Поплавская сказала, что только после создания авторской картины она становится полноценным и завершенным художественным произведением. Новые фильмы нужно снимать по уникальным сценариям, а создавать их осовремененные версии не стоит. Постоянно появляются интересные человеческие истории. По мнению актрисы, должны думать о будущем, а не возвращаться в прошлое. Артистка считает, что сценаристы должны радовать и удивлять зрителей новыми человеческими историями.
Тем не менее в современной советской киноиндустрии ремейки старых советских фильмов являются достаточно успешными проектами. Семейный фильм «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко собрал более $86 млн в прокате и занял 20-е место в мировом рейтинге кассовых фильмов 2023 года.
А современная версия «Бременских музыкантов» выручку в размере 1 миллиарда рублей собрала за 2 — 3 дня. Кассовые сборы составили $34 млн, что в 2,5 раза больше потраченного бюджета.
Также зрительской любовью пользуются герои русских сказок. 20 июня этого года как раз запускается в прокат новый фильм «Три богатыря. Ни дня без подвига», который смогут посмотреть и ростовчане. Он посвящен 20-летию франшизы.