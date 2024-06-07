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Posted Сегодня, 12:16

Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Полчища саранчи из Калмыкии могут долететь до Ростовской области

Полчища саранчи из Калмыкии угрожают Ростовской области

7 июня 2024, 12:16
Фото: Wikimedia.org
Полчища саранчи из Калмыкии могут долететь до Ростовской области
Саранча достигнет полей Ростовской области если ветер не сменит направление, об этом рассказала ростовский зоолог Регина Ерофеева.

В социальных сетях стал распространяться ролик с тучей саранчи, которая двигается со стороны Калмыкии в Ростовскую область.

По словам зоолога Регины Ерофеевой, перемещению огромных полчищ саранчи способствует направление ветра.

«Из-за своего небольшого веса саранча против ветра перемещаться не может. Если ветер будет продолжать дуть в сторону Ростовской области — саранча тоже будет перемещаться в эту сторону. И наоборот: если ветер сменит направление, то саранча тоже. При этом от скорости ветра зависит и скорость перемещения стада», — объясняет зоолог.

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Регина Ерофеева добавляет, что полчища саранчи стали чаще замечать после того, как контроль ее численности, который строго соблюдался во времена СССР, ослаб.

«Раньше к этому относились очень строго. Сейчас же ситуация в некоторых случаях выходит из-под контроля, если обработка вовремя не производится. Лучше всего саранчу уничтожать на ранних стадиях развития, когда она еще не может летать и быстро передвигаться. Можно и позже, но из-з ее умения летать это будет сложнее», — замечает эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовскую область ожидает нашествие саранчи.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Саранча в Ростове#Саранча
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