Полчища саранчи из Калмыкии угрожают Ростовской области

«Раньше к этому относились очень строго. Сейчас же ситуация в некоторых случаях выходит из-под контроля, если обработка вовремя не производится. Лучше всего саранчу уничтожать на ранних стадиях развития, когда она еще не может летать и быстро передвигаться. Можно и позже, но из-з ее умения летать это будет сложнее», — замечает эксперт.