Полчища саранчи из Калмыкии угрожают Ростовской области

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
В социальных сетях стал распространяться ролик с тучей саранчи, которая двигается со стороны Калмыкии в Ростовскую область.
По словам зоолога Регины Ерофеевой, перемещению огромных полчищ саранчи способствует направление ветра.
«Из-за своего небольшого веса саранча против ветра перемещаться не может. Если ветер будет продолжать дуть в сторону Ростовской области — саранча тоже будет перемещаться в эту сторону. И наоборот: если ветер сменит направление, то саранча тоже. При этом от скорости ветра зависит и скорость перемещения стада», — объясняет зоолог.
Регина Ерофеева добавляет, что полчища саранчи стали чаще замечать после того, как контроль ее численности, который строго соблюдался во времена СССР, ослаб.
«Раньше к этому относились очень строго. Сейчас же ситуация в некоторых случаях выходит из-под контроля, если обработка вовремя не производится. Лучше всего саранчу уничтожать на ранних стадиях развития, когда она еще не может летать и быстро передвигаться. Можно и позже, но из-з ее умения летать это будет сложнее», — замечает эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовскую область ожидает нашествие саранчи.