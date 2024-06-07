Россияне смогут получить больше информации о машине перед покупкой

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Документ подписали Авито и госкомпания «Автодор». Планируется увеличить количество информации, которую видят пользователи платформы во время проверки машин через Автотеку.
Начальным этапом сотрудничества будет обмен информацией о движении на автострадах «Автодора», включая данные о просроченных платежах за проезд по платным дорогам. Они станут доступны пользователям сервиса «Автотека», который собирает сведения об истории автомобиля в едином отчете.
Кроме того, сервис будет оповещать пользователей о мероприятиях компании «Автодор».
Согласно данным статистики, поток автомобилей на автострадах госкомпании растет год от года. В 2023 году общее количество проездов по всем скоростным дорогам компании превысило 285 миллионов. Этот показатель вырос на 18% по сравнению с 2022 годом.