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Posted Сегодня, 11:09

Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

Россияне смогут получить больше информации о машине перед покупкой

Россияне смогут получить больше информации о машине перед покупкой

7 июня 2024, 11:09
Фото: пресс-служба Авито
На международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге подписали документ, в рамках которого покупатели машин смогут получить больше информации о транспорте.

Документ подписали Авито и госкомпания «Автодор». Планируется увеличить количество информации, которую видят пользователи платформы во время проверки машин через Автотеку.

Начальным этапом сотрудничества будет обмен информацией о движении на автострадах «Автодора», включая данные о просроченных платежах за проезд по платным дорогам. Они станут доступны пользователям сервиса «Автотека», который собирает сведения об истории автомобиля в едином отчете.

Кроме того, сервис будет оповещать пользователей о мероприятиях компании «Автодор».

Согласно данным статистики, поток автомобилей на автострадах госкомпании растет год от года. В 2023 году общее количество проездов по всем скоростным дорогам компании превысило 285 миллионов. Этот показатель вырос на 18% по сравнению с 2022 годом.

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