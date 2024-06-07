Соглашение о сотрудничестве в информационной сфере заключили на ПМЭФ

Подписанное соглашение стало логичным продолжением уже существующего партнерства между организациями. Ранее они занимались информированием людей о помощи пострадавшим в Оренбурге, а также на тему COVID-19. На данный момент обе стороны часто сотрудничают, привлекая друг друга в качестве экспертов на различных мероприятиях.