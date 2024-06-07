Соглашение о сотрудничестве в информационной сфере заключили на ПМЭФ

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Соглашение, которое предусматривает информационное партнерство, подписано между Авито и АНО «Диалог Регионы». Они будут рассказывать о социально-значимых новостных поводах в СМИ и соцсетях.
Управляющий директор по взаимодействию с органами власти Авито Влад Федулов сообщил, что это должно помочь в решении социальных задач и укреплении информационной безопасности общества.
Подписанное соглашение стало логичным продолжением уже существующего партнерства между организациями. Ранее они занимались информированием людей о помощи пострадавшим в Оренбурге, а также на тему COVID-19. На данный момент обе стороны часто сотрудничают, привлекая друг друга в качестве экспертов на различных мероприятиях.
Генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак отметил, что их задача состоит в информировании населения по важным для них темам. Он подчеркнул, что аудитория подобных площадок максимально лояльна и хорошо воспринимает информацию.