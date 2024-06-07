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Posted Сегодня, 15:11

Published Сегодня, 15:11

Modified Сегодня, 15:13

Updated Сегодня, 15:13

Соглашение о сотрудничестве в информационной сфере заключили на ПМЭФ

Соглашение о сотрудничестве в информационной сфере заключили на ПМЭФ

7 июня 2024, 15:11
Фото: пресс-служба Авито
На ПМЭФ-2024 было подписано соглашение для проведения работы по оповещению населения о социально-значимых темах.

Соглашение, которое предусматривает информационное партнерство, подписано между Авито и АНО «Диалог Регионы». Они будут рассказывать о социально-значимых новостных поводах в СМИ и соцсетях.

Управляющий директор по взаимодействию с органами власти Авито Влад Федулов сообщил, что это должно помочь в решении социальных задач и укреплении информационной безопасности общества.

Подписанное соглашение стало логичным продолжением уже существующего партнерства между организациями. Ранее они занимались информированием людей о помощи пострадавшим в Оренбурге, а также на тему COVID-19. На данный момент обе стороны часто сотрудничают, привлекая друг друга в качестве экспертов на различных мероприятиях.

Генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак отметил, что их задача состоит в информировании населения по важным для них темам. Он подчеркнул, что аудитория подобных площадок максимально лояльна и хорошо воспринимает информацию.

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